Si comunica che a Canosa di Puglia si è costituita l’associazione politico-culturale LiberiDem con sede in Via Bovio.

Lo scopo è quello di rappresentare una voce alternativa nel panorama politico e culturale della città.

Abbiamo scelto questa forma di aggregazione alquanto tradizionale perché crediamo che la crisi generale che il nostro Paese sta attraversando, sia soprattutto una crisi culturale prima ancora che politica e che vada rivalutata la funzione dei corpi intermedi quali artefici e contollori della democrazia.

La nostra è un’associazione che si sforza di avere un approccio aperto, non ideologico o settario ai problemi della città e promuovere il confronto e la discussione.

Colgo l’occasione per ringraziarvi anticipatamente dell’attenzione che vorrete dedicarci e augurarvi un felice nuovo anno.

Il Presidente

Sabino Saccinto