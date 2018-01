AperiRac: aperitivo organizzato dal Rotaract Club di Canosa

Condividi su ...

Si è svolto, domenica 14 gennaio, l’evento “AperiRac”, un aperitivo presso la Casa del Caffè organizzato dal Rotaract Club di Canosa di Puglia.

AperiRac, giunto alla sua seconda edizione, è un format che unisce intrattenimento e beneficienza, infatti il ricavato della serata sarà devoluto al service nazionale “Wingbeat”, un ambizioso progetto nato dall’idea del distretto Rotaract 2120 in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, per la realizzazione di un drone ambulanza capace di trasportare in tempi record un defribrillatore aumentando le possibilità di sopravvivenza dall’8% all’80%, quando l’apparecchio arriva sul posto il personale medico può comunicare le istruzioni alle persone che si trovano vicino alla vittima.

“Questo aperitivo”, spiega il Presidente del Rotaract Carlo Caracciolo, “è stato ideato per far conoscere ai più giovani le nostre attività sul territorio come associazione, esistono diversi modi per fare beneficienza ma ciò che da anni cerchiamo di fare è dimostrare ai ragazzi che ci si può rendere utili e fare del bene senza rinunciare alla buona musica e al sano divertimento, e come questa sera un semplice aperitivo può diventare occasione per realizzare un service così grande che potrà essere d’aiuto a molte persone”.

AperiRac è soltanto l’ultimo evento realizzato dal Rotaract di Canosa per la realizzazione del progetto WingBeat, infatti nel mese di dicembre, in collaborazione con i ragazzi dell’Interact, c’è stata la vendita di 40 pacchi di caffè presso le casette del villaggio di Babbo Natale in p.zza Vittorio Veneto, il cui ricavato ha contribuito a rendere più vicino il traguardo finale.

Un ringraziamento particolare va a Luciano, Francesco, Alessandro e tutto lo staff della Casa del Caffè, ormai storici collaboratori del Rotaract senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare AperiRac. Si ringraziano anche i dj Sabino Di Monte e Marco Pinnelli, meglio conosciuti come Fresh Smoke Militia, per aver accompagnato la serata con la loro musica, e Giorgio Samele per la fantastica locandina.

Ufficio stampa Rotaract Club Canosa