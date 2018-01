Potenziamento del servizio ADI e del Servizio SAD nel Distretto di Canosa-Minervino e Spinazzola

Condividi su ...

E’ stato sottoscritto tra l’Amministrazione Comunale di Canosa di Puglia, rappresentata dal Sindaco Roberto MORRA, in qualità di Presidente del Coordinamento Istituzionale e Legale Rappresentante dell’Ambito Territoriale di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, e la ASL BAT, rappresentata dal Direttore Generale Ottavio Narracci e dal Dott. Domenico Antonelli, Direttore del Distretto n.3, l’addendum di aggiornamento all’accordo di programma per la programmazione e realizzazione del servizio di Cure Domiciliari Integrate (CDI). Il documento firmato è propedeutico al finanziamento della seconda annualità del Piano di Azione e Coesione – Servizi di Cura – Area Anziani. Con questa annualità del PAC si renderanno disponibili 388.000,00 euro che garantiranno 20.244 ore di servizio tra ADI e SAD che con la rimodulazione presentata prevederanno un monte ore maggiore per il Servizio di Assistenza Domiciliare. Tale addendum si è reso necessario in quanto nella gestione della prima annualità è emerso che, nell’ambito territoriale di Canosa di Puglia, che comprende i comuni di Canosa (capofila), Minervino Murge e Spinazzola, era sovrastimato il servizio ADI e sottostimato il servizio SAD e quindi con le economie dell’Assistenza Domiciliare Integrata si è provveduto a potenziare il Servizio di Assistenza Domiciliare. “Sono soddisfatto dei termini indicati nell’accordo di programma – sottolinea il sindaco di Canosa comune capofila dell’Ambito, Roberto Morra – in quanto il servizio viene rimodulato, grazie all’esperienza accumulata nella prima annualità, sulla base delle necessità degli utenti e grazie al tempestivo intervento del dott. Antonelli. Questo dimostra che l’attenzione di questo Ambito e della Direzione del Distretto diretta dal dott. Antonelli è alta nei confronti di anziani, persone ammalate e disabili e che Distretto e Comuni lavorano per migliorare i servizi ad essi dedicati. Ci adopereremo affinché vengano espletate al più presto le procedure di affidamento del servizio al fine di evitare che possano verificarsi sospensioni dello stesso nelle more delle procedure.”