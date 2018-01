Teatro Comunale Raffaele Lembo: Presentata la stagione teatrale 2018

Condividi su ...

Organizzata dall’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura e Spettacolo parte la stagione teatrale 2018 del Teatro Comunale Raffaele Lembo di Canosa di Puglia. Il cartellone che prevede 31 appuntamenti tra serali e matinèe è stato organizzato grazie alla collaborazione dei Teatri di Bari, della Pro Loco, della compagnia teatrale “Teatro Nuovo”, del collettivo teatrale “ChivivefarumorE”, e dell’“Accademia Musicale Federiciana”.

La Rassegna Teatro Lembo Canosa prevede un cartellone di prosa che porterà in scena la nuova produzione di Teatri di Bari: “Anfitrione” per la regia di Teresa Ludovico; Antonio Stornaiolo e Vito Signorile con #PiuShakespearepertutti; Gianrico Carofiglio con la “Manomissione delle parole”, per la regia di Teresa Ludovico e “Mai stata sul cammello” di Aldo Nicolaj per la regia di Vito Signorile con Tina Tempesta, Antonella Genga e Stefania Bove. Altri titoli ancora saranno dedicati alle famiglie con un programma che si svolgerà nelle domeniche pomeriggio per permettere a genitori e figli di condividere l’esperienza del teatro. In ultimo non poteva mancare un progetto specifico dedicato alle scuole che prevede spettacoli in matinèe per studenti di ogni ordine e grado.

Il cartellone prevede anche la seconda edizione del Premio Teatrale Raffaele Lembo organizzato dall’Assessorato alla Cultura e Spettacolo, dalla Pro Loco Canosa e dalla compagnia teatrale “Teatro Nuovo”. Il premio è dedicato a chi, con grande sacrificio, dando tutto se stesso e tutti i suoi averi, costruì uno dei più bei Teatri di Puglia: Raffaele Lembo. Questa seconda edizione prevede sei rappresentazioni messe in scena da compagnie teatrali amatoriali provenienti dal Centro Sud Italia. Si inizia domenica 18 febbraio con “La Cena dei Cretini” della Compagnia “Teatro di Mezzanotte” di Pistoia, per proseguire con: “BURQUA” dell’Associazione Teatrale “Camomilla a Colazione” di Visciano (NA), “Volpi e Galline” della Compagnia Teatrale “Codex 8 & 9” di Rossano (CS), “L’uomo che incontrò se stesso” della Compagnia Teatrale “Colpi di Scena” di Gravina (BA), “Non è vero ma ci credo” della compagnia “La Bisaccia” di Taranto per chiudere il 24 marzo con “Un’improbabile storia d’amore” della compagnia “Danny Danno & Diva G.” di Giardini Naxos (ME). Il 7 aprile calerà il sipario sul Premio Lembo con le premiazioni delle categorie in concorso.

Per la prima volta, dalla sua costituzione, calcherà il palcoscenico del Teatro Lembo il collettivo teatrale “ChivivefarumorE” che porterà in scena tre sue produzioni: “Riunione di Condominio”, “Accad(d)e” e “O di uno o di nessuno” tutte per la regia di Nunzio Sorrenti. Costituito nell’ottobre 2015, il Collettivo Teatrale “ChivivefarumorE”, si è dotato, sin da subito, di una propria sede con l’idea di divulgare e rappresentare la cultura teatrale ed in particolare di creare una sorta di laboratorio permanente che dia ai propri soci e a tutti coloro che hanno voglia di esprimere la propria arte, l’opportunità di esibirsi presso il proprio piccolo teatro.

L’“Accademia Musicale Federiciana” propone due spettacoli: “Stabat Mater” con l’Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari e “Il Verso della Vita” un progetto di teatro musicale nel quale i protagonisti portano in scena riflessioni sul valore e significato della vita. L’Accademia Musicale Federiciana nasce con la volontà di portare sul territorio innovazioni musicali e didattiche in campo musicale. Ben presto si afferma come polo musicale pugliese per la formazione professionale e si distingue per l’organizzazione di eventi artistici altamente culturali.

Infine si realizzerà un altro evento fortemente voluto dall’Assessorato alla Cultura e Spettacolo: “Topolini, Mici e Pinguini Innamorati” de “Le Sorelle Marinetti” uno spettacolo che racconta in modo leggero, ma ricco di aneddoti e informazioni la produzione della canzonetta sincopata della fine degli anni Trenta e dell’inizio degli anni Quaranta: una divertente lezione di storia del costume arricchita da una selezione di divertenti canzoni interpretate dalle sorelle canterine che hanno fatto dello swing una missione di vita.