Dimissioni Caracciolo, le dichiarazioni del segretario Pd Bat Di Fazio

Questa mattina, 7 febbraio, l’assessore regionale Filippo Caracciolo ha rassegnato le sue dimissioni al presidente della Regione Puglia dopo aver appreso ieri, 6 febbraio, di essere indagato nell’ambito dello stralcio di un’inchiesta che riguarda Arca Puglia.

“Rispetto alla vicenda dell’assessore Filippo Caracciolo, ricordiamo a noi stessi e a tutti che un avviso di garanzia è uno strumento di tutela verso chiunque sia oggetto di indagine giudiziaria e che vige il concetto di presunzione di innocenza in attesa dei vari gradi di giudizio sempre che ci sia il rinvio a giudizio – ha dichiarato il segretario provinciale Bat del Pd Pasquale Di Fazio -. Va sottolineata in senso positivo la decisione di Filippo Caracciolo di rimettere nelle mani del Presidente Emiliano la propria delega assessorile all’Ambiente proprio per garantire il proseguo delle attività della Giunta regionale in serenità. Questo atteggiamento certifica il rispetto delle istituzioni che Caracciolo sta dimostrando anche rispetto alle azioni giudiziarie in essere.

Personalmente – conclude Di Fazio – ho certezza del fatto che Caracciolo dimostrerà nelle opportune sedi la sua estraneità ai fatti, superando le inevitabili azioni di sciacallaggio politico che figure apicali del Movimento 5 Stelle, sia a livello locale che nazionale, cominciano a diffondere in rete”.