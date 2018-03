Medaglie ai Campionati Federali Regionali di Categoria e pass per i Criteria Nazionali Giovanili Kinder

Condividi su ...

21 medaglie “virtuose” con l’accesso ai “Criteria Nazionali Giovanili Kinder+ Sport” che si terranno a Riccione dal 23-03 al 28-03-18.

La Federazione Italiana Nuoto centrale dopo aver chiuso le iscrizioni, sulla base dei tempi conseguiti dagli agonisti ai Campionati di Categoria organizzati da tutti i Comitati Regionali nello scorso weekend, ha pubblicato le graduatorie di partecipazione con numeri elevati tra circa 300 società e 1000 atleti per sesso, che si svolgeranno a Riccione c/o la piscina comunale sede di tutti gli eventi federali nazionali.

Per il team agonistico degli Assoluti dell’Aquarius, diretto dal mister Addamiano Fabrizio, continua il momento frenetico in cui mettere in pratica gli allenamenti di una stagione e cogliere l’opportunità di confrontarsi con i coetanei dei grandi centri sportivi sotto i riflettori dei campionati nazionali, occasioni che, rammenta il mister, aiutano a crescere.

I podi degli agonisti che parteciperanno ai Criteria Nazionali Giovanili sono di Michele Sassi con oro ai 200 mt Stile, 200 mt Farfalla, 1500 mt Stile Libero e medaglia di Argento ai 100 e 400 mt Stile Libero. Ludovico Sassi in simbiosi con il fratello maggiore, addirittura con una gara in più e per le stesse specialità, è oro per 400 e 1500 mt Stile Libero, ancora oro per 200 mt Farfalla e bronzo per 200 mt Stile Libero.

Ancora “Pass” per i Criteria Nazionali per Raffaella Ruocco oro ai 400 mt Misti, 200 Rana e 50 mt Rana, Sara Fiandanese medaglia di argento ai 50 mt Rana e bronzo ai 100 Rana, Davide Addati con argento nei 1500 mt Stile.

Prosegue la serie dei podi con Emanuela La Franceschina con medaglia d’oro nei 50mt Dorso, argento per 800 mt Stile Libero e bronzo per 100 e 200 mt dorso, segue Margherita Fuscaldi con medaglia di bronzo per 100 e 200 mt Dorso.

“L’augurio più grande è che facciano tesoro di queste esperienze, per noi gestori è la prima volta che un gruppo consistente con 5 agonisti accede ad un campionato nazionale sinonimo della solidità dirigenziale” quanto commenta il giovane dirigente Marzia Messina, prosegue ancora “il centro sportivo ha organizzato l’11^ edizione del Trofeo Nuoto Master circuito Gran Prix Nazionale con il Premio Coni Puglia -a Maruzzella- con più di 300 atleti iscritti con la felicità di ospitare tanti amici”.