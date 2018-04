Marro sulla manutenzione del verde pubblico

Condividi su ...

Considerati gli interventi di manutenzione del verde pubblico in corso e in programmazione a Canosa di Puglia da parte di una ditta esterna con mezzi idonei, ho provveduto a documentare e a inviare nota formale (Pec dell’8 aprile 2018) agli organi preposti in merito alle criticità in via Prudente.

Alla luce degli episodi di cronaca degli ultimi mesi (due rami spezzati), ho chiesto inoltre di porre in essere tutte le azioni di competenza per superare questa criticità ormai accertata, che rappresenta un pericolo imminente per persone fisiche e automobili e porta con sé un alto rischio di contenziosi e risarcimenti economici per il Comune molto più costosi della manutenzione stessa. In data 10 aprile si è provveduto alla potatura degli alberi”.