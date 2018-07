Gran galà del sud “Premio Dea Ebe & Premio la Maschera Banfi“ 2018

6 0 0 0 0 Condividi su ...

Undicesima edizione nel segno della LIS, con l’ins. Milena Scaringella, madrina e presentatrice della DEA EBE 2018 la giornalista di Telenorba Francesca Rodolfo, ormai dea divina per eccellenza.

Una location diversa, per rispettare l’idea dell’itinerante e della scoperta dei luoghi pubblici e privati della nostra citta’; un giardino all’interno dell’Hotel d’Altavilla sito in Canosa che , su invito, accogliera’ premiati, premianti , ospiti, autorita’ e sponsor che ringraziamo fin d’ora per un gran gala’ 2018 dinamico e divertente dedicato alla lotta e prevenzione ai tumori al seno e lotta contro la violenza sulle donne.

Per questo chiederemo alle nostre invitate di indossare un paio di scarpe rosse o bianche o un accessorio dei colori predetti.

Ci deliziera’ col ballo la nostra coreografa e ballerina Silvia Calorio, premio dea ebe 2018; vi accoglieranno il nostro staff Michele, Cesare, Martina, Magda, Sabino, Marilena, Gemma, Antonella, Mimmo e Laura ed il bel canto della bravissima e bella Gabriella Aruanno (Rai – Mediaset), con la sua straordinaria partecipazione.

Il cabaret di Antonello Vannucci rallegrera’ la serata e tante altre sorprese che scopriremo il 28 luglio alle ore 20.

Serata patrocinata gratuitamente dalla Regione Puglia, Sesta provincia BAT, Fondazione archeologica Canosina e Gazzetta del Mezzogiorno, tanti gli sponsor e uffici stampa da ringraziare ed i nostri reporter cittadini tra cui I love Canosa, Canosaweb , Canosalive e premiodeaebe.it.

All’interno del Premio Dea Ebe , ormai da 4 anni, l’omaggio al maestro Lino Banfi “ il Premio LA MASCHERA BANFI” al cabaret che vedra’ la sua madrina Marilena Farinola consegnare ad Antonello Vannucci il premio 2018.

Per questa edizione nuovo premio e nuova veste della DEA EBE che nasce sotto il segno di Rosanna e Lino Banfi, concittadini ed eccellenze doc che nel 2009, sposano l’idea di Saverio Luisi;

saremo sempre onorati della loro presenza virtuale e non negli anni perche’ loro per noi sono un idillio che speriamo che la DEA EBE, portafortuna, porti nelle case di ognuno di noi.

Premiati 2018 : Liuzzi Maria (giornalista TN), Claudio Lisanti (chef cake design part. Bake off real time), Antonella DI Vietri (guida turistica nazionale – part. progr. Rai uno), Dott. Giuseppe Pierro (presidente Ops, imp. Ad maiora), Fabio Lamanna (scultore e pittore), Antonio Memeo ( cantante e attore), Sofia d’Elia (modella e attrice), Azienda Olii Sabino Leone (pluri premiato), Vegapol (sicurezza da 25 anni), Silvia Calorio (ballerina e coreografa), Ten Col. Felice Pelagio (esercito italiano), Alfonso Di Muro (giovane rivelazione barman).

Riconoscimento a Sandro Sardella con targa d’onore per la sua partecipazione al programma Rai “Mezzogiorno in famiglia” da noi realizzato come evento cittadino e per i suoi molteplici viaggi culturali che ci consegna come primizie del luogo.

Premio virtuale 2018 a Lavinia Biagiotti, regina della moda italiana.

Un grazie particolare agli amici Michele Padovano, Cesare Di Nunno, Telenorba ed il suo direttore, Paolo Pinnelli (per la Gazzetta del Mezzogiorno), L. Zellino (Rai3), Nicola D’agnelli, serimed, oer, sponsor , ospiti e tutto lo staff della Dea Ebe.

Uff. stampa Dea Ebe – Saverio Luisi