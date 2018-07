Danza sportiva: Emiliano incontra fratellini Ilaria e Giovanni Tesse

5 0 0 0 0 Condividi su ...

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha incontrato oggi I fratelli Ilaria e Giovanni Tesse, 12 e 14 anni appena compiuti, barlettani di origine andriese, accompagnati dal papà Felice e campioni italiani di Danza Sportiva 2017, nonché finalisti ai Campionati Italiani appena conclusi a Rimini.

Il piazzamento gli ha permesso di approdare in classe “AS” (A Special), massima classe internazionale della danza sportiva.

Dopo 4 anni alla guida tecnica di Danya Loffredo e Domenico Dicorato della scuola “Corazon Loco” di Barletta, i 2 giovanissimi atleti sono ora allenati dai maestri Savino Cuocci e Laura Marinaro della accademia “I love dance” di Cerignola (Fg).

“Ilaria e Giovanni eccellono da anni nella danza sportiva e hanno vinto il campionato italiano nel 2017 – ha detto Emiliano – per questo li ho ricevuti in Presidenza e da oggi noi pugliesi li seguiremo in modo particolare, perché la bellezza che questi due ragazzi esprimono danzando, è una bellezza che rappresenta bene l’anima della Puglia”.