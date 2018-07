Accordo di Valorizzazione, invitati i parlamentari della Provincia di BAT

2 0 0 0 0 Condividi su ...

In merito alla nota della segreteria provinciale BAT del PD, si precisa che gli inviti all’evento di martedì 31 luglio sull’Accordo di Valorizzazione del Patrimonio Storico Archeologico di Canosa, sono stati inviati con scansioni diverse ed ovviamente in tempi diversi.

In particolare i parlamentari della Provincia di BAT, Sen. Dario Damiani, Sen. Assuntela Messina e On. Francesco Boccia sono stati invitati a mezzo mail, inviata ai loro indirizzi istituzionali, alle ore 14.00 di oggi 27 luglio.

Si precisa inoltre che lo staff del sindaco di Canosa ancora in queste ore sta completando gli invii degli inviti all’evento.

Tanto si doveva al fine di evitare una non corretta informazione in merito ad una manifestazione importantissima per il futuro della città.

Sabino D’Aulisa

Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia