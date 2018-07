Incontro su accordo di valorizzazione, invitati solo i parlamentari M5S

2 0 0 0 0 Condividi su ...

Si terrà martedì 31 luglio 2018 alle ore 9:30 presso il Teatro Comunale Raffaele Lembo un incontro sull’ Accordo di Valorizzazione del Patrimonio Storico Archeologico di Canosa.

“Dall’invito a firma del sindaco di Canosa apprendiamo con dispiacere come il primo cittadino non abbia preso in considerazione di invitare i parlamentari del territorio, senatori e deputati, di partiti diversi dal M5S – dichiara Pasquale Di Fazio, segretario del Pd Bat -. Una brutta caduta di stile che, ancora una volta dimostra quanto delle istituzioni incapaci sentano, a distanza di tredici mesi dalle elezioni, un perenne clima elettorale che annebbia le menti da una visione globale e cooperativa di politica, che abbia come motore lo sviluppo del territorio e il bene dei cittadini tutti.

La carica istituzionale è molto diversa dall’attivismo politico e prescinde dagli schieramenti, a maggior ragione quando è in ballo un tema importante come l’archeologia a Canosa – conclude -. Seppur esclusi, continueremo a dare il massimo per la città. Speriamo che si possa rettificare quanto prima questo brutto inconveniente”.