Una delegazione da Centinaio per la gelata di febbraio

Attivare quanto prima la legge 102/2004, quella relativa alla declaratoria della calamità.

E’ stata questa la richiesta che la nostra delegazione ha chiesto al Ministro dell’Agricoltura Centinaio nei giorni scorsi a Roma. Oltre al sottoscritto, tra gli altri erano presenti il senatore Dario Damiani, i Sindaci di Andria Nicola Giorgino e di Corato Massimo Mazzilli, il presidente di Confagricoltura Puglia, mio concittadino, Donato Rossi.

In Puglia, sono stati 90 mila gli ettari di Uliveto, soprattutto, colpiti dalla gelata dello scorso mese di febbraio. Dopo i primi interventi che ho promosso e che sono stati condivisi, sostenuti ed approvati dallo stesso assessore Leonardo Di Gioia e da tutte le forze politiche della Regione Puglia, adesso la palla passa al Ministero. Con questa declaratoria sicuramente ci sarà la possibilità, come previsto dalla norma, della decontribuzione dei contributi INPS, per esempio, la sospensione delle rate di mutuo, la possibilità di prorogare i crediti agrari, contributi a fondo perduto. Si tratta di una una serie di provvedimenti che necessitano di un decreto del ministro Centinaio.

In verità abbiamno incontrato grande attenzione da parte del ministro che conosceva la questione. Gli abbiamo rappresentato che non si tratta solo un problema delle nostre aziende agricole olivicole e dei nostri frantoiani perchè coinvolge l’intero comparto. Parliamo di migliaia di agricoltori, di braccianti che per mancanza di prodotto, non lavoreranno, non produrranno reddito, quindi un problema anche di carattere sociale.

Vista l’attenzione incontrata, sono fiducioso sugli interveni che abbiamo prefigurato. In ogni caso sarà grande e costante l’impegno su questa partita perché è inimmaginabile che un governo non possa essere vicino al comparto agricolo. Per noi, per tutto il nostro territorio, significherebbe una catastrofe. Il mio impegno sarà anche quello di fornire una adeguata informazione sulle augurate novità a riguardo.

Francesco Ventola, Consigliere Regione Puglia gruppo Noi con L’Italia