Notte in Grotta XI edizione a Minervino Murge

Nella suggestiva cornice naturale ai piedi del centro abitato di Minervino Murge si svolgerà GIOVEDÌ 16 agosto 2018, a partire dalle 19.30 la XI edizione di NOTTINGROTTA, un evento ormai consolidato nell’estate minervinese che consente di visitare la Grotta di San Michele in un contesto insolito, quale quello notturno.

Sul piazzale della grotta alle ore 19:30 ci sarà uno spettacolo di FALCONERIA, rivolto in particolar modo ai bambini e alle famiglie.

Alle ore 21:30 saremo condotti a un viaggio nella musica italiana con il gruppo “SALENERO”.

Nel silenzio della notte e nel mistero che avvolge la cavità, il gruppo delle guida accompagneranno i presenti nella visita in grotta.

Inoltre i visitatori potranno ammirare i manufatti di alcuni artisti locali e degustare i prodotti tipici della nostra terra.

Per favorire la partecipazione è stato predisposto un Servizio di Bus Navetta Gratuito che alle ore 19:00; 20:00; 21:00 farà delle corse prevedendo le fermate in p.zza Gramsci, p.zza Bovio, Largo Parati, fino all’Ospedale Civile. Da quel punto sarà possibile raggiungere la Grotta attraverso il sentiero pedonale che scende giù dalla Chiesa della Madonna della Croce.

Sarà possibile usufruire dello stesso servizio in rientro alle ore 23:30; 23:59 dalla fermata dinanzi all’Ospedale Civile.