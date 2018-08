Disposizioni per l’incontro di calcio A.S. Bisceglie – Matera Calcio

2 0 0 0 0 Condividi su ...

In occasione dell’incontro di calcio in programma domenica 19 agosto presso lo stadio comunale “G. Ventura” di Bisceglie tra le squadre A.S. BISCEGLIE e MATERA CALCIO, valevole per la gara di “Coppa Italia – Lega Pro”, la Prefettura, su conforme avviso dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, ha disposto la disputa della gara in assenza di spettatori, con conseguente annullamento e rimborso dei titoli eventualmente già venduti.