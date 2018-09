2 0 0 0 0 Condividi su ...

Andria come Monaco di Baviera. Fervono, anzi sarebbe meglio dire ribollono, i preparativi per il «September Fest», la festa della birra che si terrà nel parco Giovanni Paolo II (viale Europa) nelle quattro giornate da giovedì 27 a domenica 30 settembre patrocinato dal comune di ANDRIA e dalla provincia BAT.

Birra, degustazioni gastronomiche e tanto divertimento per tutte le età, nel programma ideato da Sabino Matera, il regista, attore, deejay e appunto organizzatore di eventi che in qualità di presidente della asd «Sm Productions» ha ideato la manifestazione in programma ad Andria in collaborazione con la «ZM Productions».

«September Fest ANDRIA 2018» è un’evento ispirato al festival popolare che si tiene ogni anno a Monaco (München), in Germania, negli ultimi due fine settimana di settembre e nel primo di ottobre e per questo denominato Oktoberfest. Questa è la più grande fiera della birra al mondo, con mediamente 6 milioni di visitatori ogni anno e che hanno raggiunto in qualche caso anche i sette milioni. Tante altre città del pianeta ospitano feste simili chiamate anch’esse «Oktoberfest».

«Quest’anno, con il supporto della Confcommercio Delegazione di ANDRIA – spiega Sabino Matera – per la prima volta nella nostra città vogliamo realizzare un connubio tra le tradizioni bavaresi e quelle nostrane senza tralasciare la valorizzazione del territorio locale nonché i prodotti che ci rappresentano».

Ancora: «Vogliamo ospitare nel parco famiglie, giovani e non solo, anche dalle città vicine, che potranno godere dell’affascinante atmosfera bavarese-pugliese, accompagnata dai sapori delle rispettive tradizioni gastronomiche e da tanta musica», afferma l’organizzatore.

All’interno del parco Giovanni Paolo II di Andria saranno collocati gazebo e strutture adeguate che potranno ospitare comodamente molte persone. E ci sarà un palco sul quale si esibiranno gruppi musicali nel tradizionale stile «schlager». Tutt’intorno, tavoli e panche corredati da addobbi in stile bavarese, casette di legno per la birra e le specialità gastronomiche, gadget vari e animazione per i più piccoli.

Per informazioni, telefonare al 371/1267351.