Attribuzione delle deleghe assessorili al vicesindaco Sanluca e nomina del consigliere delegato Lovino

Con grande dispiacere ho ricevuto le dimissioni dell’assessore al SUAP, Commercio, Sport e Polizia Locale nonché vicesindaco Francesco Sanluca, decisione dettata da motivazioni personali a me note da tempo.

Com’è noto, il rapporto di stima e fraterna amicizia fra me e l’ing. Sanluca è ormai consolidato da lungo tempo. A ciò si aggiunga che la mancanza del contributo di Francesco, che da sempre incarna gli ideali del M5S, creerebbe non poche difficoltà all’Amministrazione Comunale, motivo per cui, supportato dal gruppo consiliare e dagli attivisti del M5S, gli ho rivolto l’invito a rivedere la propria decisione.