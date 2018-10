Il Comune di Canosa si dota di una nuova App per migliorare la gestione dei pasti del servizio mensa

1 0 0 0 0 Condividi su ...

Il Comune di Canosa si dota di una nuova App, gratuita per gli utenti, per migliorare la gestione dei pasti per tutti gli alunni che usufruiscono del servizio mensa. Spazio Scuola APP, questo il nome della applicazione disponibile per i dispositivi mobili (smartphone, tablet) Android e IOS, permette di rilevare la presenza a mensa di ciascun bambino iscritto nei giorni di erogazione del servizio previsti dal calendario scolastico. La presenza giornaliera determinerà la detrazione di un singolo pasto dal conto virtuale prepagato, secondo la tariffa abbinata a ciascun bambino/a. I genitori, utilizzando il proprio smartphone o tablet, potranno disdire la prenotazione del pasto, attraverso l’App dedicata: sarà sufficiente selezione il giorno in cui il proprio bambino non fruirà del servizio mensa. I genitori che non possiedono smartphone o tablet, per comunicare l’assenza potranno inviare un sms ad un numero predeterminato. Non sarà necessario disdire la prenotazione del pasto nei giorni delle festività o nelle ricorrenze particolari (es. Santo Patrono) perché il calendario scolastico prevederà la sospensione del servizio. Il genitore potrà anche comunicare l’esigenza di far ricevere al proprio bambino un pasto in bianco per un determinato giorno, utilizzando i canali precedentemente descritti. Infine la App, oltre a consentire la registrazione dell’assenza, consente di verificare tutti i dati salienti del servizio mensa, quali i dati anagrafici, le presenze ed i pagamenti effettuati.

Giovedì 4 ottobre p.v. alle ore 16:30, presso la sede del Centro Servizi Culturali di via Parini, verranno presentate ed approfondite ad utenti, dirigenti scolastici e a quanti interessati le opportunità offerte dalla nuova applicazione.

Sabino D’Aulisa

Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia