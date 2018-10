PSR 2014/2020 Ordinanza TAR – L’assessore Di Gioia chiarisce i contenuti del provvedimento in conferenza stampa

1 0 0 0 0 Condividi su ...

L’assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, Leonardo di Gioia, ha presentato questa mattina in conferenza stampa le valutazioni sull’ordinanza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale Puglia si è espresso sulla richiesta formulata da alcune aziende di sospendere le attività del bando del PSR Puglia 2014-2020 che sostiene gli investimenti nelle aziende agricole.

“E’ un’ordinanza equilibrata e che garantisce in maniera intelligente – ha detto l’assessore di Gioia – i diritti sia dei ricorrenti sia dei controricorrenti, chiedendo, al contempo, alla Regione di fare un’equa distribuzione delle risorse.

Lavoreremo in maniera celere così come ci viene indicato da questo provvedimento che è di tipo propulsivo e non di sospensiva. Nostro obiettivo è fare subito chiarezza sulle 477 pratiche che oggi non sono sostenibili da un punto di vista economico e non dimostrabili. E daremo l’opportunità, ove esistano i requisiti previsti da bando, ai ricorrenti di poter essere riposizionati in graduatoria. Per tutti gli altri, che pure hanno lamentato la lesività della clausola impugnata, ma che non hanno fatto ricorso, provvederemo ad uno scorrimento consistente della graduatoria al fine di soddisfare il maggior numero di istanze pervenute.

“Chiedo – ha concluso l’assessore di Gioia – che si smorzino i toni della politica su una materia così complicata ove oggettivamente ci sono state difficoltà di tipo amministrativo. Ma questo continuo allarmismo e denunce di presunte inefficienze, producono danni soprattutto alle nostre imprese”.