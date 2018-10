Sisma del Centro Italia, attestati per 12 geometri della Bat

1 0 0 0 0 Condividi su ...

Il Prefetto di Barletta Andria Trani, Emilio Dario Sensi, il Presidente del Comitato Regionale Puglia della Protezione Civile, Ruggiero Mennea, ed il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Bat, Antonio Acquaviva, hanno consegnato questa mattina presso il Palazzo del Governo di Barletta i dodici attestati per gli altrettanti iscritti al Collegio provinciale dei Geometri, per aver svolto con grande professionalità e meritorio altruismo le attività tecniche a supporto del Dipartimento della Protezione Civile nell’emergenza post-sisma che ha colpito l’Italia centrale nel 2016-2017.

“E’ per me motivo d’orgoglio essere Prefetto di un territorio da sempre contraddistintosi per operosità e spirito solidaristico nei confronti delle popolazioni in difficoltà – ha dichiarato nell’occasione il Prefetto Sensi -. Un territorio che nelle occasioni più complicate, dal tragico crollo di via Roma a Barletta del 2011 al drammatico incidente ferroviario del 2016, ha sempre saputo dare grande prova di dedizione ed altruismo, sia attraverso un sistema di Protezione Civile efficiente ed efficace sia mediante l’impegno e la sensibilità del volontariato e dei singoli cittadini. Ringrazio pertanto i rappresentanti del Collegio provinciale dei Geometri, dimostratisi concretamente vicini alle popolazioni dell’Italia centrale, mettendo a disposizione di quel territorio le proprie competenze e la propria professionalità”.