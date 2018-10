Emiliano consegna camper sanitario all’Associazione Medici con l’Africa Cuamm

2 0 0 0 0 Condividi su ...

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, oggi a Bari ha consegnato un camper sanitario attrezzato all’associazione Medici con l’Africa Cuamm.

Il camper è concesso in uso per il Progetto “Ambulatorio Mobile fra i Braccianti” e rientra nell’ambito delle iniziative della Regione per dare accoglienza dignitosa ai braccianti stagionali e per contrastare il fenomeno del caporalato. Erano presenti, oltre al Presidente Emiliano:

Il Direttore di Medici con l’Africa Cuamm don Dante Carraro;

Il Parroco del Sacro Cuore di Bari don Mimmo Falco;

Il Presidente della sezione barese di Medici con l’Africa dott. Renato Laforgia;

La referente Cuamm del Progetto Ambulatorio Mobile fra i Braccianti dott.ssa Lucia Raho;

il Segretario generale della Presidenza della Regione Puglia Roberto Venneri.