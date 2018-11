Prima gioia stagionale per l’Apulia Food Canosa: Polignano asfaltato 8-2

6 0 0 0 0 Condividi su ...

Nella 5a giornata del campionato nazionale Serie B girone F, l’Apulia Food Canosa di mister D’Ambrosio porta a casa i primi tre punti stagionali battendo fra le mura amiche il Volare Polignano per 8-2. Partita nettamente dominata in lungo e in largo dai rossoblù, che hanno prodotto ottime trame di gioco meritando la vittoria che permette ai canosini di abbandonare l’ultima posizione in classifica. Da migliorare c’è tanto ma oggi si può essere soddisfatti per la prestazione e allo stesso tempo fiduciosi e positivi in vista dei prossimi impegni che attendono l’Apulia Food Canosa. Il quintetto di mister D’Ambrosio è composto da Morais, Bruno, Paulinho, Gui e Angiulli. Mister Iurino risponde con Divagno, Gasparro, Carrieri, Campagna e Odorino. I ragazzi di mister D’Ambrosio partono forte ed è Bruno a rendersi subito pericoloso, prima che Paulinho su ottimo lancio di Morais non veda fermarsi il proprio tentativo sulla traversa. A sorpresa però passano in vantaggio gli ospiti con Carrieri che su assist di Gasparro da scherma d’angolo realizza lo 0-1. La reazione dei rossoblù non tarda ad arrivare e dopo pochi minuti è Paulinho a rimettere il risultato in parità grazie a un tiro dal limite che si insacca nell’angolino per la rete del pareggio. L’Apulia Food Canosa continua a produrre gioco e dopo il palo di Gui è ancora una volta Paulinho dal limite dell’area a insaccare per il 2-1. Un minuto dopo è Gomez con una prodezza su assist di Gui a segnare il 3-1 mentre dall’altra parte del campo Morais si rende protagonista di una grande parata togliendo la palla da sotto l’incrocio. A 44’’ dalla fine della prima frazione di gioco è Elia su assist dell’onnipresente Gui a siglare la rete del 4-1. Il secondo tempo di gioco ricalca le orme del primo e dopo pochi minuti è ancora Gomez con un gran numero a portare il risultato sul 5-1. Morais con una buona parata impedisce la rete ad Odorino prima che lo stesso non venga espulso poco dopo. Il portiere rossoblù, autore quest’oggi di una buona prestazione para un tiro libero a Gasparro e sulla ribattuta è reattivo a negargli la gioia del gol mentre pochi secondo dopo è straordinario Gui sulla linea a salvare un gol che sembrava già fatto. Carrieri a metà del secondo tempo fallisce un tiro libero calciando alto ed è il subentrato Romero su assist di Elia a portare il tabellino sul 6-1. A due minuti dal termine del match sfortunata deviazione nella propria porta di Teofilo su tiro Bruno per il 7-1. Nel finale arrivano anche l’8-1 con Romero a termine di una grande azione corale e l’8-2 con Carrieri che sfrutta una disattenzione di Diviccaro. Gran bella prestazione del collettivo e tre punti in cascina, i primi di questa stagione, che consentono ai rossoblù di iniziare a essere più fiduciosi in se stessi e a pensare ai prossimi impegni stagionali, primo fra tutti la Coppa Italia mercoledì in casa delle Aquile Molfetta prima di riaffrontarle sempre in trasferta sabato prossimo per la sesta giornata di campionato.

Ufficio Stampa

Asd Futsal Canosa- Sabino Del Latte