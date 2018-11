Il cordoglio della Prefettura di Barletta Andria Trani per la scomparsa del Prefetto Maria Antonietta Cerniglia

4 0 0 0 0 Condividi su ...

Il Prefetto ed il personale della Prefettura di Barletta Andria Trani esprimono profondo cordoglio e sincera vicinanza alla famiglia Cerniglia ed ai colleghi della Prefettura di Enna per la scomparsa del Prefetto Maria Antonietta Cerniglia.

Il Prefetto Cerniglia aveva guidato la Prefettura di Barletta Andria Trani dal novembre 2017 allo scorso mese di luglio, prima del trasferimento nella sede di Enna. Nel corso del suo incarico aveva contribuito al raggiungimento di importanti obiettivi tra cui la nascita, a Barletta, dello Sportello di prevenzione usura, estorsione e sovraindebitamento delle famiglie e la firma dei Patti per la Sicurezza Urbana con l’adesione unanime dei dieci Comuni della provincia, oltre ad un impegno costante per garantire i livelli di sicurezza in tutto il territorio.

Le esequie saranno celebrate martedì 13 novembre alle ore 15.30 presso la Chiesa di S. Domenico Savio a Messina.

I messaggi di cordoglio potranno essere indirizzati alla Famiglia Cerniglia, viale Italia 46 a Messina.