La Notte delle Dee: “ Notti magiche romane con AdMaiora pro Unicef”

Percorrendo in lungo e largo la capitale, si giunge in una location suggestiva nel Circolo Antico tiro a volo in Roma, 3 dicembre 2018.

La Notte magica di ADMAIORA pro Unicef presieduta dal patron ed imprenditore Giuseppe Pierro, Premio Dea Ebe 2018, che dona un assegno di 5000 euro all’ente nazionale alla presenza del suo presidente dott. Francesco Samengo.

Pochi giorni prima di natale l’imprenditore pugliese, con il suo gruppo, decide di aiutare quei poveri bambini che non vivono la nostra stessa condizione agiata coadiuvato dal grande staff AdMaiora e supportato dai soci Ops.

Un grande lavoro che ha portato, ancora una volta, la Puglia in auge con un gesto di cuore e solidarietà.

A condurre il tutto, professionale e affascinante nel suo abito elegante e stellare da sera, la giornalista di Telenorba Francesca Rodolfo che ha accolto ed intervistato i volti noti del giornalismo, spettacolo ed istituzionali presenti.

Serata allietata da cori natalizi di piccoli amici, consegna dell’assegno e riconoscimenti a personaggi illustri tra cui il nostro grande maestro Lino Banfi che ha salutato tutti con cordialita’ e ringraziato per l’invito il dott. Giuseppe Pierro che a fine serata ha omaggiato tutti con il simbolo della Puglia, vino e taralli targati Bonta’ Banfi.

Impeccabile organizzazione, curata nei dettagli dallo staff AdMaiora che ha saputo abbracciare e coccolare i suoi prestigiosi ospiti salutati anche dalla madrina di Admaiora Adriana Volpe.

Alcuni nomi illustri presenti: Lino Banfi (ambasciatore Unicef e della Puglia nel Mondo), Paola Comin, Barbara Bouchet, il dott. Giorgio Meneschincheri (ideatore di Tennis and friends e direttore medico R.E. Fondazione Policlinico Univ. Gemelli in Roma , Stefania Orlando, Stefano Masciarelli, Milena Miconi, Denny Mendez, Barbara Chiappini, giornalisti e telecamere di Telenorba col suo bravissimo cameramen Attilio Calvaresi, le telecamere della Vita in diretta, fotografi, uffici stampa e tanti altri.

Una Notte delle Dee, legate alla bellezza e all’eterna giovinezza di gesti puri come quello di AdMaiora, sotto il cielo della romantica ed affascinante Roma con la presenza di una rappresentanza della Dea Ebe che porta sempre piu’ fortuna, dai premiati negli anni Lino Banfi, Francesca Rodolfo e Giuseppe Pierro al suo presidente Saverio Luisi che ringrazia l’imprenditore e amico Giuseppe sempre sensibile ed attento a determinate problematiche sociali.

Buone feste e…..Ad maiora semper

Uff. stampa Premio Dea Ebe – Saverio Luisi