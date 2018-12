“Walking progress christmas 2018” a Canosa

5 0 0 0 0 Condividi su ...

Tutto pronto per la prima edizione di WALKING PROGRESS CHRISTMAS 2018. L’evento del “Natale a Canosa” che vede ben 18 associazioni canosine insieme per la grande camminata sportiva che prenderà vita mercoledì 19 dicembre alle ore 17 da piazza P. A. M. Losito.

La passeggiata è stata organizzata dalla Terra del Sole Eventi, dal CONI BAT in sinergia con la associazioni sportive: Centro Atletico Sportivo, Polisportiva Popolare Canosa, Canosa Calcio 1948, Progetto Uomo, Canusium Basket, Nikai, Pro Canosa, Liberty Canosa, Podistica Canusium 2004, Canusium Bike, Aquarius Piscina, Dance studio Damiano e Boxe Di Palo.

A collaborare: la Pro Loco, il club per l’UNESCO di Canosa di Puglia, il Rotaract club e l’OER con il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia.

“Gli atleti faranno visita agli anziani e agli ammalati ospiti delle varie strutture presenti in città, portando loro doni e allegria” spiega Riccardo Piccolo, delegato fiduciario del CONI BAT.

Ospiti della manifestazione saranno il “The christmas band”, “Mone Monè” e il “Vespa Club”. Non mancheranno le voci di Antonella Cristiani, Martina Balzano, Maria Antonietta Colagiacomo e di Sara Laajel con la conduzione di Claudia Vitrani e Pino Grisorio.

“Non è la prima volta – continua Claudia Vitrani, direttore de La Terra del Sole – che la terra del sole con il Coni bat e le associazioni sportive e culturali e di volontariato si ritrovino insieme per un’importante iniziativa. Ricordiamo “l’Atleta dell’Anno”, “la Messa dello Sportivo”, “Sport in città” realizzate con l’allora Assessore allo Sport Pietro Basile.”. La manifestazione terminerà in piazza Vittorio Veneto con lo scambio di auguri natalizi e gli auguri all’Asd Canosa Calcio 1948 per i suoi 70 anni di storia calcistica.

“Un particolare grazie – concludono gli organizzatori – vanno al dott. Antonio Imbrici per aver contribuito alle spese dell’evento e al geometra Giovanni Di Benedetto.”.

Il corteo attraverserà: via Falcone, via Balilla, via Corsica, via Liguria, via Santa Lucia (PALAZZO MARIANO), via Santa Lucia (RESIDENZA SAN GIUSEPPE), piazza Ferrara, via Kennedy, via Marconi, via Scevola (OASI MINERVA), via Giotto, via Bovio (OSPEDALE), via Rossi, via Puglia, piazza San Sabino raggiungendo piazza Vittorio Veneto ove si terrà la benedizione degli atleti e di tutti i presenti.

Walking progress Christmas 2018