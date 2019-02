10/02/2019 Commemorazione dei martiri delle foibe

6 0 0 0 0 Condividi su ...

Il 10 febbraio come ogni anno, noi militanti di Casapound Barletta-Andria-Trani commemoriamo l’ eccidio dei nostri fratelli italiani fiumani, istriani e giuliano-dalmati che tra il 1943 e il 1945 furono torturati ed ammazzati dal maresciallo comunista slavo Tito.

I nostri fratelli furono gettati anche vivi nelle foibe cioè cavità carsiche con ingresso a strapiombo dopo essere stati torturati e stuprati, con la sola colpa di essere italiani. Tanti furono anche gli esuli che dovettero abbandonare le loro terre e di rientro in Italia, non furono neanche ben accolti dai comunisti italiani che pensarono di gettare via i viveri a loro destinati.

Noi saremo presenti ad Andria dove è posto un monumento dedicato a tutti i martiri delle foibe situato nel parco della rimenbranza e commemoreremo tutti insieme questo olocausto italiano. Noi non scordiamo i nostri fratelli!

Daniele Mancini responsabile di Canosa di puglia del partito Casapound Italia