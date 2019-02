“Clorpirifos quale futuro?” il 28 febbraio al Centro Servizi Culturali “Teresa Pastore”

1 0 0 0 0 Condividi su ...

“Clorpirifos quale futuro?” è il tema dell’incontro che si svolgerà giovedì prossimo 28 febbraio al Centro Servizi Culturali “Teresa Pastore” alle 17:30 organizzato dall’assessorato all’Agricoltura del Comune di Canosa.

Interverranno il prof. Francesco Lops, assessore all’Agricoltura del Comune di Canosa e il dott. Agostino Santomauro dell’Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia.

Il clorpirifos è un insetticida fosforganico dotato di un ampio spettro d’azione.

Nel rispetto dei nuovi limiti massimi di residui previsti dal regolamento (UE) n. 686/2018, sono adottate le modifiche delle condizioni di impiego dei prodotti fitosanitari, contenenti la sostanza attiva chlorpyrifos a partire dal 5 dicembre 2018.

In particolare il regolamento introduce delle variazioni più severe ai limiti di clorpirifos e ciò avrà un impatto significativo nella valutazione di conformità degli oli in particolar modo nella prossima campagna olearia. Ciò rende necessaria un’attenzione ancora maggiore e un monitoraggio costante sul prodotto finito (monovarietali e blend).

Il convegno sarà un’occasione di confronto tra produttori e trasformatori delle due principali filiere produttive al fine di evitare che si creino barriere commerciali o vantaggi competitivi .

Un incontro di grande interesse per il mondo agricolo in considerazione della sua diffusione e della necessità di adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Sabino D’Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia