Export, Ventola: il sud traina l’Italia, ma la Puglia è fanalino di coda

“E’ il Sud a trainare l’export italiano per tutto il 2018, ma non la Puglia, che nella classifica è fanalino di coda.

Le prime tre Regioni a far “volare” i loro prodotti all’estero sono: il Molise + 46%, Calabria + 15,9, Sicilia +15,3. E la Puglia? La nostra Regione segna rispetto all’anno precedente un -2,2%, siamo terzultimi. Peggio di noi Liguria (che per dopo la tragedia Morandi ha subito danni evidenti e consequenziali al commercio) e Lazio (che vive la tragedia di una capitale che vive un disastro dopo l’altro).

Importanti settori, una volta eccellenze pugliesi, hanno subito una forte battuta d’arresto anche per le sciagurate politiche regionali della giunta Emiliano. In modo particolare la nostra “tragedia” si chiama: Agricoltura. E a provocarla sono state le Politiche regionali adottate. I prodotti della nostra terra, le nostre eccellenze, non sono più esportati, per incapacità di chi invece di risolvere i problemi li ha moltiplicati. E così, nel 2018, siamo diventati ULTIMI, in un Sud che cresce più di noi”.