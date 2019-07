Il Comitato insieme per Loconia chiarisce quanto comunicato dall’addetto stampa del Comune di Canosa di Puglia

0 0 0 0 0 Condividi su ...

Il Forum è organizzato dal comitato “Insieme per Loconia” e la LILT provinciale Bat in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura del Comune di Canosa e la sala ricevimenti “Lo Smeraldo”.

Inoltre ringrazia tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento: a tal proposito un ringraziamento speciale va a Ernesto D’ortenzi, per averci sostenuto e supportato da subito.

Per quanto riguarda il riconoscimento di prodotto PAT della percoca di Loconia, il grande lavoro sostenuto dall’assessore all’Agricoltura Francesco Lops è stato brillantemente coadiuvato dal comitato “Insieme per Loconia”, unitamente alla cooperativa agricola Agriloconia che, fornendo la documentazione necessaria, ha consentito all’assessore di raggiungere l’obiettivo prefissato.

“Noi siamo sempre per i fatti, non per le chiacchiere da bar”. Grazie assessore Lops per il suo impegno e la sua grande professionalità, che saranno premiati dal sostegno e dalla collaborazione di tutti noi.

Comitato “Insieme per Loconia”