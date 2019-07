Francesca Rodolfo, capitano della nave “Premio DEA EBE – La Maschera Banfi 2019”

Condividi su ...

Sold out di inviti per la bellissima location “Azienda di olii Sabino Leone” in zona Cefalicchio, dopo agriturismo, Canosa che accogliera’ l’edizione del 2019 del Gran gala’ del Sud “Premio Dea Ebe – La Maschera Banfi”.

La brava e bella, giornalista di Telenorba, Francesca Rodolfo guidera’ questa grande nave raccontando mete e posti surreali che promoveranno le eccellenze ed il territorio non solo Canosino e Pugliese ma viaggeranno per tutto il Sud.

Francesca, giornalista televisiva, attrice, presentatrice di eventi, testimonial per gala’ benefici e presidente dell’associazione culturale “Divine del Sud” è Lucana di origine e Pugliese di adozione.

Ha studiato Master pubblicazione ed editing e lingue e letterature nelle Universita’ di Siena e Bari che le hanno dato la possibilita’ di muovere i primi passi nelle tv private (Blu tv e studio 100).

In una sera d’inverno, la sua mail vola verso mete future che si incontreranno con il suo Maestro e mentore dott. Enzo Magista’, portandola ad essere uno dei piu’ famosi e seguiti volti del tg Norba.

Ormai, da piu’ anni, il suo fascino e la sua professionalita’ sono legate al Premio Dea Ebe che quest’anno ci vedra’ premiare tante eccellenze tra cui il dott. Magista’ che ringraziamo in anticipo per la sua grande disponibilita’.

Alla sua dodicesima edizione, la Dea Ebe, legata alla Famiglia Banfi, porta in grembo “il Premio la Maschera BANFI” al cabaret che sei anni fa si materializza e premia diversi cabarettisti del Sud da Gianfranco Phino a Lilia Pierno, da Santino Caravella allo stesso Lino Banfi che ci dara’ la sua benedizione nel 2014, da Antonello Vanucci a Tommy Terrafino con l’ edizione 2019.

Ringraziamo tutto lo staff della Dea Ebe (Michele P., Cesare, Martina, Simona, Marilena, Cosimo, Michele M., Sabino e Antonella), Laura Procacci, Maria Lanciano, volontari Oer Canosa, Serimed, Deraweb, Cumira Viaggi, Vicky Lorusso e Riccardo Bruno, sponsor, partner, premiati, premianti, forze dell’ordine, artisti e soprattutto alla famiglia Leone e al grande imprenditore Sabino che ci ha aperto le sue porte per far conoscere la sua eccellenza legata all’oro pugliese “L’OLIO”.

Un abbraccio virtuale che si trasformera’ in reale il 24 luglio alle ore 20 a Loreta Colasuonno, Enzo Magista’, Annalisa D’incecco, Grazia Di Bari, Fabio Pellegrino, Nada Nuovo, Vito Gurrado, Cristian Pierro, Cosimo Sciannamea, Tommy Terrafino, Caterina Cannati “Kataos”, Sandro Coppola.

Evento patrocinato dalla Regione Puglia, presidenza giunta regionale, Fondazione archeologica Canosina, Divine del Sud, Love Fm, Garage Brand, Sagra della Percoca, Oltre il sipario, Ilove Canosa, Canosalive e tutte le redazioni web che si stanno adoperando per far girare la notizia compreso le testate del Piemonte e Lombardia.

Grazie a tutti di cuore

Uff. stampa – Dea Ebe