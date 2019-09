Orario di servizio per Vidimazione MVV ex DoCo

Per l’espletamento degli adempimenti inerenti le vidimazioni dei documenti accompagnatori dei prodotti vitivinicoli (MVV ex Doco) per la campagna 2019 l’Ufficio Agricoltura, sito in via Falcone, 134, dal 31 agosto al 31 ottobre 2019 osserverà il seguente orario di servizio:

Lunedì: ore 08,00 – 14,00 ; 14,30 – 16,30;

Martedì: ore 08,00 – 14,00; 15,00 – 18,00;

Mercoledì: ore 08,00 – 14,00 ; 14,30 – 16,30;

Giovedì: ore 08,00 – 14,00; 15,00 – 18,00;

Venerdì: ore 08,00 – 14,00; 14,30 – 16,30;

Sabato: ore 12,00 – 14,00;

Domenica: ore 12,00 – 14,00.

6 settembre 2019 – Comune di Canosa di Puglia