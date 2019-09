Tour nel sottosuolo canosino tra arte, cultura ed enogastronomia

Siete incuriositi dal mondo dauno? Avete mai visitato alcuni degli ipogei andati in onda in tv? Se le vostre risposte sono positive, non vi resta che partecipare, il 15 settembre p.v., “La città degli ipogei” a Canosa di Puglia (BT)! L’evento rientra nel calendario “Le notti dell’Archeologia 2019”,realizzato dalla Fondazione Archeologica Canosina Onlus, dalla Tango Renato e dall’ass. Amici dell’archeologia, con il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia.

Di seguito l’itinerario:

IPOGEO VARRESE (IV sec.a.C.-III sec.a.C.) tra i più importanti ipogei principeschi presenti sul territorio di Canosa, per la sontuosità delle ceramiche rinvenute;

IPOGEO D’AMBRA (IV sec.a.C.), tomba scavata nel banco argilloso;

IPOGEO DEL CERBERO (III sec.a.C.) con affresco raffigurante il mitologico cane Cerbero;

IPOGEO DI VICO SAN MARTINO (V sec.a.C.- I sec.a.C.);

IPOGEO LAGRASTA I (IV sec. a.C.-Isec.d.C.). Il più importante complesso funerario di Canusium e dell’intera regione, composto da tre tombe a camera.

A fine percorso sarà possibile degustare le tipicità canosine presso i ristoranti aderenti all’iniziativa.

Ilenia Pontino