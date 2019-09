Ciclismo: Asd Canusium Bike protagonista in Mountain Bike a Gravina. Sul podio Manfred Geier.

In una splendida giornata soleggiata e con una cornice di pubblico difficilmente da dimenticare, si è svolta a Gravina in Puglia, la VI Mediofondo Felicia Bosco Difesa Grande, ottava tappa dell’Iron Bike Puglia 2019. La gara, prevista inizialmente per domenica 12 Maggio poi annullata per maltempo, si è svolta domenica 15 Settembre, organizzata sapientemente dal gruppo degli Amicinbici Losacco Bike. La gara di mountain bike ha richiamato 400 ciclisti provenienti da Puglia e Basilicata che hanno regalato ai tanti tifosi ed appassionati grande spettacolo. La gara è stata anticipata da un colorato ed affascinante corteo storico di Giovanni di Montfort che ha scortato gli atleti alla partenza e all’arrivo. Per la cronaca la gara è stata vinta dall’altamurano professionista Paolo Colonna della Ciclisport 2000. A distanza di 20 e 31 secondi nell’ordine sono giunti Gianfranco Bongermino della NCT Alberobello e Luigi Maria Di Cosola della Team Eurobike, lo stesso protagonista assoluto della seconda edizione del Trofeo Borgo Antico – secondo memorial Mario Gensano, tenutosi in agosto a Canosa ed organizzato dalla Canusium Bike del presidente Vito Pagano. Ottima la gara dei componenti della prestigiosa Associazione canosina che sono arrivati al traguardo tutti con grandi piazzamenti. Ciliegina sulla torta il podio di Geier Manfred, che nella sua categoria la M6 è giunto 3°. “Sono molto contento della mia prestazione – ci dice Geier Manfred – oggi avevo una buona gamba ed ero certo di regalarmi e regalare al presidente anche il podio. E’ un periodo questo molto buono, sono in forma ed effettivamente ho molta gamba. Oggi non era facile, faceva caldo ma non ho sofferto. Avanti così”. Ma vediamo nel dettaglio le prestazione dei 5 componenti la squadra rossoblù: Francesco Chiariello, M1, 8° di categoria con il tempo di 1:54:54 alla media di 23,50; Simone Gensano, ELMT, 9° di categoria con il tempo di 2:02:30 alla media di 22,04; Manfred Geier, M6, 3° di categoria con il tempo di 2:03:21 alla media di 21,89; Giovanni Grieco, M5, 6° di categoria con il tempo di 2:05:41 alla media di 21,48, Michele Del Latte, M1, 16° di categoria con il tempo di 2:32:49 alla media di 17,67.

Pino Grisorio