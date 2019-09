Co.Be.Ma: incontro a Roma al Ministero dell’Ambiente

Si è svolto a Roma un incontro interistituzionale mirato a verificare l’iter delle procedure in corso per la messa in sicurezza della discarica Co.Be.Ma. di Contrada Tufarelle.

“Ho partecipato ad un incontro al Ministero dell’Ambiente a Roma dove abbiamo fatto il punto della situazione. – spiega il sindaco, Roberto Morra – Finalmente a seguito del finanziamento concesso dallo Stato alla Regione Puglia e successivamente girato alla Provincia BT, è partita la fase di progettazione dell’intervento di messa in sicurezza della discarica Co.Be.Ma. che com’è noto si trova in una situazione di abbandono sin dagli anni novanta.

Tale situazione, insieme a quelle di altre discariche sparse in tutta Italia, ha dato vita ad un contenzioso fra la Commissione Europea e l’Italia, sfociato in una sentenza dove la Corte di Giustizia Europea ha certificato lo stato di insolvenza del nostro Stato in merito alla post gestione di alcune discariche, Co.Be.Ma. compresa.

Abbiamo posto la nostra attenzione su questo problema e oggi siamo moderatamente soddisfatti dei risultati ottenuti.

Le operazioni di post gestione servono per mettere in sicurezza l’impianto e scongiurare che lo stesso produca ulteriori danni all’ambiente.

Dal Ministero ci hanno rassicurato che entro un anno la Co.Be.Ma. sarà messa finalmente in sicurezza, alleviando parte delle preoccupazioni che quell’area desta, esercitando eventualmente i poteri sostitutivi.

I grandi risultati – conclude il sindaco – si ottengono gradatamente, con piccoli passi, mettendoci impegno e lavoro ogni giorno tutto il giorno.”

19 settembre 2019 ore 13,00 – Sabino D’Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia