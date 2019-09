Al via dal primo ottobre il servizio di mensa scolastica

Il primo ottobre partirà il servizio di mensa scolastica per gli alunni iscritti alla scuola dell’infanzia e primaria con moduli didattici a tempo pieno ed a tempo prolungato.

Al fine di evitare un’elevata concentrazione di genitori nei giorni di avvio del servizio si informano gli interessati che è già possibile procedere al pagamento del ticket (ricariche) presso la Scuola “M- Carella” sita in via G. Ospitale, n. 7, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,15 alle ore 11,30 e il martedì anche in orario pomeridiano dalle 15,30 alle 17,30.

Sabino D’Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia