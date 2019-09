Trani: Professionisti del mondo giuridico, istituzionale e dello spettacolo al Grand Hotel Ritz di Roma

Professionisti del mondo giuridico, ma anche architetti e ingegneri, personaggi del mondo dello spettacolo e istituzioni della tv. In una parola gli Autori che in questo anno, hanno creduto nella casa editrice di Trani AdMaiora, scommettendo in termini di professionali ed economici, pubblicando i loro libri, i loro manuali e le loro fatiche letterarie. Per un giorno, smetteranno gli abiti da esperti cultori delle loro materie e poseranno davanti all’obiettivo del fotografo di Barletta, Rino Torre. Un vero e proprio shooting fotografico per la realizzazione del calendario che, come da tradizione, la casa editrice pugliese del Patron Giuseppe Pierro, prepara per i suoi clienti. L’appuntamento è per mercoledì prossimo 2 ottobre dalle ore 14 alle 18 nella prestigiosa cornice del Grand Hotel Ritz di Roma.

<<L’anno scorso le protagoniste sono state le mie 100 dipendenti assieme alla nostra bellissima madrina Adriana Volpe – ha spiegato Pierro -. Quest’anno sempre insieme alla Volpe abbiamo voluto coinvolgere direttamente i nostri autori, perché riteniamo che le loro figure professionali possano essere un valore aggiunto al nostro calendario che ci accompagnerà per l’intero anno. La cosa entusiasmante è che tutti hanno subito accettato con piacere la mia proposta. Ed é importante perché significa che sposano la nostra teoria: “senza mai prendersi troppo sul serio”. Il loro autorevole impegno profuso nella stesura di opere tecnico-giuridiche per la nostra casa editrice,oggi è altresì dimostrato per la realizzazione del calendario Admaiora 2020. Un calendario che valorizza, insomma, chi da anni ha deciso di abbracciare i nostri progetti>>. Ecco tutti i partecipanti:

– Nino Marazzita, avvocato penalista. A breve pubblicheremo una sua opera.

– Giovanni de Luca, avvocato e socio fondatore OPS

– Daniela Bardoni, avvocato civilista esperta in diritto di famiglia. Ha pubblicato con noi diversi volumi “La famiglia dall’unione allo scioglimento” – “I minori e la loro tutela”

– Arturo Covella, avvocato Cassazionista. Ha pubblicato con noi il volume intitolato “Il data protection officer e la protezione dei dati personali”

– Nunzio Costa, avvocato e presidente Acap. Autore di diverse pubblicazioni: “Composizione della crisi da sovraindebitamento”- “ Manuale pratico di condominio” – “Privacy e le varie figure di responsabilità dell’amministratore di condominio”

– Magda Rocca, avvocato civilista. A breve pubblicheremo la sua opera “La tutela del consumatore”

– Cinzia Celati, avvocato tributarista. Ha pubblicato con noi “il nuovo manuale fiscale 2019”

– Manuela Cocca, avvocato autrice di diverse pubblicazioni “Successioni eredità e testamenti”- “La nuova contrattualistica 2018”-“Famiglia: separazione e divorzio”

– Maria Rosaria Pace, avvocato autrice del volume “A tutela degli agenti di commercio”

– Veronica Maya, conduttrice televisiva. Presto pubblicheremo un libro di favole per bambini

– Souad Sbai, giornalista e politica italiana. Ha pubblicato con noi “Dall’Oriente all’Occidente. Il progetto del Qatar e i fratelli musulmani”

– Jasna Geric e Pietro Chiofalo autori di numerose rassegne, “Mediterraneo, Pace sviluppo sicurezza” “Ciclo Ego: le personalità si raccontano”