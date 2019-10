La Puglia nella classifica top 20 dei porti europei con il porto di Bari

Ugo Patroni Griffi: “La Regione scala la classifica italiana passando dall’ottavo al settimo posto”

Capone: “Porti e aeroporti sono strategici per i collegamenti ma anche per l’accoglienza”

Bari, 9 ottobre 2019. Il porto di Bari nella classifica dei top 20 porti europei per la crocieristica (18 posto) e tra i primi 10 italiani.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, ADSP, è sesta in Italia, ottavo posto per il porto di Bari con un incremento di passeggeri di oltre il 6%, superando Palermo e settimo posto della Puglia nella classifica delle regioni italiane. La classifica è della società di ricerca e consulenza Risposte Turismo che presenterà i dati sull’attività crocieristica negli scali portuali nazionali e in quelli del Mediterraneo, nel corso della nona edizione del forum annuale Italian Cruise Day che si terrà il prossimo 18 ottobre presso l’Ex Manifattura Tabacchi di Cagliari.

“A differenza di altre Adsp la Autorità Portuale del Mare Adriatico Meridionale non concentra la crocieristica in un solo porto ma mira a distribuire il traffico tra tutti i porti del sistema – commenta Ugo Patroni Griffi, Presidente di ADSP – Ed è l’unico sistema che ha navi da crociera in pressoché tutti i porti con la new entry l’anno prossimo di Barletta”.

Ciò che è più interessante è la previsione di crescita per il 2020 che vede crescere tutti i porti del sistema e raggiungere numeri record a Bari e soprattutto a Brindisi, che quasi raddoppia il numero di scali, con una previsione ad oggi di 58 toccate nave.

“Siamo soddisfatti della performance dei porti della Puglia e ci complimentiamo con il presidente dell’Autorità Portuale per il lavoro che sta facendo – commenta l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone – I porti sono strategici per i flussi di turisti e crocieristi, ma anche per lo sviluppo del turismo nautico che ha una capacita di spesa rilevante. Fare sistema, come stanno facendo i porti della Puglia sta dando frutti visto che la regione sale nella classifica italiana. Abbiamo puntato con Pugliapromozione, insieme ad Aeroporti di Puglia e alle ADSP della Puglia, a migliorare l’accoglienza dei viaggiatori anche e soprattutto negli hub di arrivo in Puglia, come porti e aeroporti, con interventi di qualità e buone pratiche, come il rinnovato infopoint appena inaugurato nel porto di Bari”.

Bianca Tricarico

Ufficio Stampa

PUGLIAPROMOZIONE

Agenzia Regionale del Turismo

Fiera del Levante, Padiglione 172

Lungomare Starita, 70132 Bari