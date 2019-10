“Matria Puglia”: la Puglia celebra le sue Madri e le sue Figlie

A firmare per prima il manifesto l’Ambasciatrice della Puglia Nancy dell’Olio

Presentato ieri a Milano il progetto “Matria Puglia”, nato per celebrare la Puglia, le sue Madri e le sue Figlie, vicine e lontane, che con la loro storia testimoniano ogni giorno il legame indissolubile con la loro terra d’origine, la Puglia. Le prime protagoniste della manifestazione sono donne pugliesi che hanno raccontato le loro esperienze, le energie profuse per raggiungere i risultati ottenuti nella loro carriera, l’orgoglio e lo spirito di appartenenza. Cominciando dall’ospite speciale della serata, Nancy Dell’Olio, ambasciatrice della Puglia nel Mondo, continuando con Michela Dicanosa specializzata in Finanza Immobiliare ed imprenditrice di successo; Flaviana Facchini esperta nella comunicazione turistica e relazioni pubbliche di rappresentativi luxury hotel internazionali, e Alessandra Monaco, studentessa, che ha catalizzato l’attenzione nazionale sulla Puglia dopo aver deciso la scorsa estate “di non volerla lasciare più dopo la sua vacanza”. Ha condotto l’incontro Annamaria Ferretti, giornalista e direttora di @ilikepuglia.it, esperta in politiche di genere, ideatrice di Matria Puglia.

Il Manifesto di Matria Puglia che è stato presentato a Milano può essere sottoscritto (anche in diretta social). A Nancy Dell’Olio la prima a firma del Manifesto.

