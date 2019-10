weareinpuglia in importanti eventi in Puglia, in Italia e all’estero nell’autunno del 2019

Strategie di alleanza di marketing: 13 i progetti approvati nel secondo elenco dell’Avviso pubblico di Pugliapromozione.

Grande successo dei primi due appuntamenti in cobranding: il Campionato Mondiale Master di Corsa di montagna del Ciolo e lo spettacolo al Teatro Manzoni a Milano “Il COTTO E IL CRUDO” di e con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo. Questa sera la Puglia sarà a Londra al Boisdale Music Awards 2019.

Capone: “I cobranding sono uno strumento efficace per rafforzare l’immagine della Puglia turistica e il brand”.

Bari,10 ottobre 2019. Dopo il successo dei primi due eventi in cobranding, il Campionato Mondiale Master di Corsa di montagna a Gagliano del Capo e Santa Maria di Luca, dal 27 al 29 settembre, e lo spettacolo al Teatro Manzoni a Milano “Il COTTO E IL CRUDO”, di e con Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, dal 3 al 6 ottobre, il brand #weareinpuglia sarà presente ancora in numerose manifestazioni di rilievo in ottobre e novembre del 2019. Sono 13, infatti, le proposte approvate nel secondo elenco con l’avviso pubblico di cobranding di Pugliapromozione, dedicate ad “Arte e cultura”, “Spettacolo dal vivo e Cinema”, “Sport” ed “enogastronomia”. Questa sera la Puglia protagonista a Londra dei Boisdale Music Awards, uno dei più importanti premi musicali del mercato britannico, assegnato ogni anno ai più grandi nomi del mondo del jazz, blues, soul, reggae, country e pop. Madrina della serata sarà Nancy Dell’Olio, l’ambasciatrice della Puglia nel mondo, in compagnia del noto musicista e conduttore televisivo Jools Holland, nel corso di una serata interamente dedicata alla Puglia, alle sue tradizioni musicali, culinarie e culturali.

“Crediamo molto nell’abbinamento del marchio#weareinpuglia con grandi eventi culturali, artistici, di spettacolo o sportivi, manifestazioni che richiamano un pubblico internazionale appassionato che vuole vivere un momento speciale – commenta l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone – Pugliapromozione è presente con una comunicazione accattivante per raccontare la Puglia è suggerire itinerari nel paesaggio, nella cultura, nella enogastronomia. E il cibo, l’olio e i vini pugliesi sono quasi sempre presenti per offrire esperienze degustative che lasciano il segno. Insomma sono tutti eventi durante i quali si rafforza l’immagine della Puglia turistica e del brand e si conquistano nuovi segmenti di turisti. Per questo ci siamo impegnati nel selezionare grandi eventi nazionali e internazionali in cui far sperimentare un pezzo di Puglia!”

La collaborazione in co-branding con Regione Puglia e Pugliapromozione per la promozione del brand Puglia avviene attraverso servizi di comunicazione on e off line. Gli eventi riguardano l’arte e la cultura, l’enogastronomia e poi anche lo sport, nonché l’artigianato e le produzioni made in Puglia e la promozione del territorio attraverso le produzioni filmiche e artistiche. Un grandissimo successo è stato a Milano lo spettacolo Il cotto e il Crudo”, sold out in tutte le quattro serate che hanno aperto la stagione al prestigioso Teatro Manzoni di Milano. Pubblico entusiasta per uno spettacolo di Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, la coppia storica della comicità pugliese, che ha avuto per protagonista la Puglia, come territorio ricco di attrattive, ma soprattutto come luogo dell’anima dove ritrovarsi. I due, infatti, hanno raccontato della profonda e positiva trasformazione della regione negli ultimi anni. E all’uscita i depliant con gli itinerari della Puglia sono andati a ruba.

In questi giorni si sta svolgendo un’altra iniziativa di cobranding, “Piazza Puglia”, alla 51ESIMA EDIZIONE DI BARCOLANA a Trieste, un evento eccezionale per la promozione e per la proposta turistica pugliese, all’attenzione del mercato internazionale. Chef stellati e di fama internazionale, preparano cibi di eccellenza e presentano una Puglia fruibile 365 giorni l’anno. Il programma si sviluppa in 9 giornate. Dal 5 al 9 ottobre presso l’area PIAZZA PUGLIA a Trieste, si sono svolti show cooking, gare culinarie tra chef di varie regioni d’Italia; dal oggi al 12 ottobre: show cooking dedicati al Partner BARCOLANA mentre il 13 ottobre “chef in barca” e partenza della 50esima Regata più affollata del mondo.

“Gli eventi sono organizzati da operatori e associazioni sportive e culturali in ambiti non propriamente turistici, ma in grado di promuovere indirettamente il turismo e l’incoming, anche alla luce dell’obiettivo della destagionalizzazione dei flussi turistici e in linea con gli obiettivi strategici del Piano strategico del Turismo – commenta Luca Scandale, Dirigente della Pianificazione Strategica di Pugliapromozione – Il valore aggiunto degli eventi realizzati è determinato dalla capacità degli operatori di mettere a sistema i propri contatti e le proprie relazioni, oltre che di organizzare gli stessi eventi in location prestigiose e/o ad alta affluenza di pubblico per ottenere la più ampia risonanza mediatica possibile”.

