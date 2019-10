Progetto “Scuola, Sport e Disabilità”: domani convegno regionale per presentare gli esiti

Dalle 9.30 di domani venerdì 18 ottobre, nel padiglione 152 (sala 2 e 3) della Fiera del Levante di Bari, saranno presentati gli esiti del Progetto Triennale “Scuola, sport e disabilità”, sviluppato sul territorio regionale nell’A.S. 2018/2019 dal C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) Puglia, d’intesa ed in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e la Regione Puglia.

Nello scorso anno scolastico, il progetto regionale “Scuola, sport e disabilità” ha coinvolto 118 scuole secondarie di I e II Grado, 616 alunni con diverse forme di disabilità e 940 alunni “tutor” loro compagni di classe.

Promuovendo l’attivazione di interventi che garantiscano agli studenti con bisogni speciali la possibilità di praticare una sana attività motoria e sportiva, ci si prefigge di veicolare il concetto di inclusione come superamento dei confini sociali.

Il momento di incontro, pensato per raccontare ed esporre genesi e risultati relativi al secondo anno di progettualità, sarà moderato da Francesco Manfredi, delegato CIP Bari, e vedrà intervenire l’assessore regionale allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, il Direttore Generale USR Puglia, Anna Cammalleri, Direttore del Dipartimento Salute, Dott. Vito Montanaro, il Dirigente della Sezione Promozione del Benessere, Benedetto G. Pacifico, il Presidente Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli e il Presidente CIP Puglia Giuseppe Pinto.

Il meeting conclusivo si aggancia all’avvio del progetto nel nuovo anno scolastico, per consolidare in maniera continuativa l’obiettivo di un sempre più diffuso avviamento alla pratica sportiva paralimpica.

A conclusione del meeting, infine, verranno presentati i risultati preliminari del monitoraggio motorio portato avanti dalle Università di Foggia e di Bari, ideato per garantire un feedback scientifico della valenza progettuale.

Di seguito il programma:

Ore 8.30: Accoglienza e registrazioni partecipanti

9.30: Saluti istituzionali:

-Raffaele Piemontese, assessore Sport per Tutti

-Anna Cammalleri, Direttore Generale USR Puglia

-Giuseppe Pinto, Presidente CIP Puglia

-Luca Pancalli Presidente Comitato Italiano Paralimpico

10.00: Linee guida per lo sport 2019-2021 Regione Puglia.

– Benedetto Pacifico, dirigente Assessorato al Welfare

– Domenica Cinquepalmi, funzionario posizione amministrativa “Sport per Tutti”

10.20: Il progetto Regionale “Scuola, sport, disabilità” , Struttura, obiettivi, contenuti.

– Vito Sasanelli, Referente Scuola CIP Puglia

10.30: Il movimento paralimpico e una nuova forma di contaminazione sociale.

– Luca Pancalli, Presidente Comitato Italiano Paralimpico

10.50: Percorsi ed interventi per la promozione della cultura paralimpica e per l’avviamento allo sport paralimpico dei giovani in età scolare attraverso percorsi inclusivi.

– Raffaella Valeri, Ufficio Scuola Comitato Italiano Paralimpico

11.10:L’attività motoria e sportiva adattata per la promozione della salute a scuola. Evidenze.

– Salvatore Conte, Referente Comitato Italiano Paralimpico per la CAPDI

11.30: Le attività motorie e sportive adattate verso l’inclusione: paradigmi di accessibilità.

– Angela Magnanini, Università di Roma

11.50: I risultati del monitoraggio motorio 2019

– Maddalena Bonasia, Università di Foggia

12.05: Le nuove sfide dell’attività motoria e sportiva adattata nella scuola: inclusione sociale, città attiva; prevenzione delle patologie.

– Dario Colella Università di Foggia

12.25: testimonianze degli studenti e degli insegnanti