La Puglia a New York con i Pugliesi nel mondo, Italian Luxury 2019 e il Festival Polifonic

New York, 28 ottobre 2019. Tanta Puglia a New York in questo week end di Ognissanti. Proprio mentre se ne parla per la ennesima volta sul New York Times che oggi invita gli americani a passare i giorni prima del Natale in Puglia, fra masserie e buon cibo.

Oggi al Dimenna Center for Classical Music di Manhattan, la United Pugliesi Federation of the Metropolitan Area di New York, organizza l’evento “Creatività Made in Puglia”. La manifestazione, organizzata nell’ambito dell’avviso pubblico di Pugliapromozione rivolto alle Associazioni dei Pugliesi nel Mondo, ha l’obiettivo di promuovere al pubblico della Grande Mela il patrimonio culturale e le risorse del territorio regionale pugliese, valorizzando il concetto della ruralità.

Il programma prevede una mostra fotografica sulla Puglia a cura di Angela Cioce, la proiezione di un film ed alcuni brevi documentari sulla cultura e le tradizioni locali della regione a cura di Carlos Solito oltre a una degustazione guidata di prodotti tipici pugliesi a chiusura dell’evento.

Da domani invece per due giorni la Puglia sarà con Pugliapromozione al workshop “Italian Luxury” 2019, organizzato ENIT, in collaborazione con Virtuoso, Signature e The Travel Leader Network. I maggiori player della travel industry USA sono pronti ad incontrare l’Italia e in particolare la Puglia ed i suoi operatori in un’occasione irripetibile: networking, business matching, marketplace, seminari e testimonianze di esperti, aziende e giornalisti di settore per un programma intenso e interessante: una due giorni dedicata al lusso ed al made in Italy nel turismo.

Con Pugliapromozione sono presenti gli operatori I Slow You – Salento Bici Tour, Don Ferrante, Le Dune Suite Hotel, Tenuta Monacelle, Maranea Suite Hotel, Masseria San Domenico – Borgo Egnazia, Risorgimento Resort, Borgo Bianco Resort & SPA e Masseria Malvindi.

La Puglia sarà destination partner dell’evento Enit italian luxury 2019 che si svolgerà domani con un lunch tutto pugliese.

Giovedì 31 ottobre infine un evento in cobranding di Pugliapromozione: Polifonic Festival Apulia 2020 | NYC preview, al The Paper Box in Brooklyn. Kermesse di Arte, tradizione culinaria e avanguardia musicale, il festival nelle tre edizioni ha creato un ponte naturale tra artisti e turisti di Usa e Valle d’Itria. L’evento si articola in due appuntamenti: un evento enogastronomico in prima serata su invito e uno show musicale con focus di musica elettronica aperto al pubblico. Saranno coinvolti player sul territorio americano come “Panzerotti Bytes” di Brooklyn. Il festival sarà arricchito da materiali di comunicazione e visual a tema Puglia.

“Portiamo in America ancora una volta tutto il calore della Puglia, dopo le missioni e gli eventi organizzati a fine 2018 e nei primi mesi del 2019 culminati con la partecipazione alla Parata del Presidente Michele Emiliano con la Notte della Taranta – dichiara il Direttore della pianificazione strategica di Pugliapromozione, Luca Scandale – Con questa Amministrazione il mercato americano è diventato il quarto mercato straniero per l’incoming in Puglia dopo i consolidati Germania, Francia e Inghilterra. Aspettiamo adesso solo il volo da Aeroporti di Puglia New York/ Bari”.

