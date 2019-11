La sfida del “Sistema Puglia” al CIIE – China International Import Expo di Shanghai

National Exhibition and Convention Center di Shanghai.

Shangai, 5 novembre 2019. Sono 30 le aziende pugliesi presenti al CIIE- China International Import Expo – su un totale di 170 aziende italiane qui a Shanghai. La manifestazione è stata inaugurata oggi e durerà fino al 10 novembre presso il National Exhibition and Convention Center di Shanghai. La Regione Puglia é presente grazie ad una collaborazione di ARET Pugliapromozione con l’Assessorato all’Agricoltura, l’ARTI e la Sezione Formazione Professionale con uno stand istituzionale di 144mq all’interno del padiglione “Quality of Life” (area luxury), concepito come una “Casa Puglia” in cui i visitatori potranno fare un viaggio immersivo sensoriale alla scoperta della Puglia, terra di benessere psico-fisico, caratterizzata dal patrimonio artistico culturale millenario, dalla diversificata offerta enogastronomica tipica della dieta mediterranea, dai paesaggi naturali che la rendono unica e apprezzata nel mondo.

La Regione Puglia é, tra l’altro, per il secondo anno, l’unica regione d’Italia presente alla CIIE con uno spazio espositivo dedicato.

La CIIE è una manifestazione fieristica ideata dal Ministero del Commercio cinese e dal Governo della Municipalità di Shanghai sviluppata con il supporto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, dalla United Nations Conference on Trade and Development e dalla United Nations Industrial Development Organization. In questa edizione, in un’area di oltre 180000 m², sono 100 i paesi coinvolti nell’ambito dell’expo e circa 150000 i partecipanti qualificati, fra cui numerosi buyer nazionali e internazionali e aziende straniere interessate a presentare i propri prodotti e servizi in Cina e a rafforzare la cooperazione, promuovendo lo sviluppo dell’economia globale in linea con la strategia espressa dalla Belt and Road Initiative, la nuova Via della Seta.

Molti gli eventi in programma per i rappresentanti di Pugliapromozione ( Francesco Muciaccia e Manuela Lenoci ) e per le aziende presenti. Tra questi i più significativi l’incontro istituzionale con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio che si è svolto oggi presso Okura Garden Hotel organizzato dal Consolato d’Italia a Shanghai. Fondamentali gli Incontri B2b con le aziende commerciali e i buyer cinesi del settore luxury nella giornata di domani, 6 novembre, quando la Regione Puglia con Arti firmerà una convenzione con la ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) per la formazione di aziende pugliesi interessate al mercato cinese. Il 7 novembre poi cena di gala di networking con i rappresentanti istituzioni di alcune tra le più importanti città cinesi per discutere sulle nuove opportunità di business tra i due paesi.

