Nuove fioriere e cestini portarifiuti

Prosegue la posa in opera del nuovo arredamento urbano.

Sono stati installati i nuovi cestini portarifiuti in Piazza Antonio Maria Losito e via Falcone e le nuove fioriere in Piazza XXIII Maggio.

Le nuove fioriere collocate dinanzi a Palazzo di Città rispondono all’esigenza di rendere il più fruibile possibile, da parte di tutti i cittadini, ma in particolar modo dai disabili, l’accesso agli uffici comunali oltre che a donare un pizzico di colore e maggior decoro all’area antistante il Comune, che spesso è occasione di celebrazioni di matrimoni e ricorrenze. I cestini porta rifiuti posti in zona “Canosa Alta”, a breve saranno dotati di compartimenti per la raccolta differenziata.

11 novembre 2019 ore 8,30 – Sabino D’Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia