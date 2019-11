Progetto plastic free: al via la distribuzione delle posate e l’utilizzo di piatti biodegradabili

È in distribuzione, per gli oltre 800 bambini che usufruiscono del servizio mensa delle scuole comunali, il set di posate in acciaio con relativo astuccio.

Le nuove posate entreranno a far parte gratuitamente del corredo dei bambini e andranno restituite al termine del ciclo delle scuole primarie.

Allo stesso tempo inizia oggi, nelle mense scolastiche, l’utilizzo dei piatti biodegradabili: i bambini non pranzeranno più in piatti di plastica, bensì in piatti biodegradabili.

Con il progetto plastic free verranno eliminate dalle mense scolastiche ogni giorno oltre 4.000 stoviglie di plastica usa e getta fra posate, piatti e bicchieri.

Un segnale importante che mira a salvaguardare l’ambiente per le future generazioni.

11 novembre 2019 ore 8,30 – Sabino D’Aulisa |Ufficio Stampa Comune di Canosa di Puglia