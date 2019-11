Podismo: a Bitonto gli atleti dell’Atletica Pro Canosa con “Il vento (fortissimo in poppa”

Nella settimana che ci prepara al grande appuntamento di domenica prossima che colorerà le nostre vie cittadine di centinaia e centinaia di runners provenienti da tutta la puglia per il “Trofeo Boemondo” organizzato dalla Podistica Canusium, tiene banco ancora l’ottima prestazione delle “aquile azzurre” della Atletica Pro Canosa che domenica scorsa hanno corso nel difficile percorso di Bitonto della “IV Run Bit One”, organizzata dalla ASD Bitonto Sportiva e valida come 18^ Prova di Corripuglia. Siamo alle battute finali di questo interessante circuito che vede fra i grandi protagonisti anche atleti fortissimi di Canosa, come Antonio Di Giulio, Antonio Di Nunno, Giovanni Acquaviva, Grazia Di Corato e tanti altri. La bella cittadina barese si è tinta di rosso che sono i colori della Bitonto Sportiva per ospitare per la quarta volta podisti arrivati in massa da tutta la regione. Il percorso, articolato su 10 Km, si è snodato per le via della città, con partenza alle ore 9,00 nei pressi del comune. Tornando all’ordine d’arrivo, da annotare una ennesima vittoria del fortissimo Antonio Giulio Gaeta della Montedoro Noci con il tempo di 32 netti. La gara disturbata da un fortissimi vento ha reso la gara particolarmente difficile. Questa è la decima vittoria per questo ragazzo, nato nel 1992 ed uno dei pezzi di punta dell’intero circuito. A completare la gloriosa giornata della Montedoro Noci, il secondo posto del compagno di squadra di Gaeta, Francesco Minerva, giunto al traguardo solo 4 secondi dopo. Terzo Francesco Marotti, della Enterprise Giovani Atleti, staccato. Ottimo quarto un fortissimo Antonio Di Giulio con il tempo di 33:29. Solo settimo per la non perfetta condizione fisica Antonio Di Nunno che ha tagliato il traguardo con ilo tempo di 33:454. Vediamo il seguitissimo dettaglio di tutti gli atleti: Antonio Di Giulio, SM, 3° di categoria in 33:29; Antonio Di Nunno, SM, 7° di categoria in 33:45; Giovanni Acquaviva, SM, 10° di categoria in 35:18; Simone Gensano, SM, 11° di categoria in 35:35; Francesco Imbrici, SM35, 3° di categoria in 36:25; Celestino Di Nunno, SM35, 7° di categoria in 37:32; Michele Paradiso, SM45, 14° di categoria in 38:10; Francesco Saverio Di Giulio, SM, 13° di categoria in 38:11; Andrea Dell’Isola, SM35, 12° di categoria in 38:55; Donato Rossignoli, SM45, 17° di categoria in 38:57; Cosimo Damano Caporale, SM55, 9° di categoria in 39:48; Nicola Grossi, SM55, 11° di categoria in 40:07; Francesco Baldassarre, SM60, 4° di categoria in 41:14; Vito Andrea Tomaselli, PM, 4° di categoria in 41:20; Giuseppe D’Amico, SM35, 19° di categoria in 41:20; Cosimo Manzi, SM50, 55° di categoria in 42:38; Nicola Quarto, SM45, 56° di categoria in 43:19; Pasquale Parisi, SM45, 57° di categoria in 43:22; Giancarlo Santangelo, SM40, 54° di categoria in 43:28; Pietro Carucci, SM55, 27° di categoria in 43:30; Massimo Farfalla, SM50, 64° di categoria in 43:44; Mario Paciolla, SM40, 66° di categoria in 44:26; Antonio Mosè Del Vento, SM35, 27° di categoria in 44:57; Sabino D’Alessandro, SM45, 66° di categoria in 44:57; Alfonso Pistillo, SM40, 72° di categoria in 45:16; Grazia De Corato, SF55, 1^ di categoria in 45:56 (nella foto); Alberto Sergio, SM55, 53° di categoria in 47:17; Fabrizio Scolletta, SM45, 91° di categoria in 47:26; Sabino Lagrasta, SM55, 61° di categoria in 48:29; Sabino Zaccaro, SM50, 121° di categoria in 48:52; Rosa Terrone, SF40, 13^ di categoria in 48:59; Paolo Zuccaro, SM50, 123° di categoria in 48:59; Sabino Lamanna, SM35, 42° di categoria in 50:33; Arcangela Lambo, SF45, 15^ di categoria in 50:39; Tommaso Loglisci, SM65, 13° di categoria in 51:23; Nicoletta Merco, SF60, 2^ di categoria in 51:36; Giuseppe Sciannamea, SM70, 7° di categoria in 51:37; Elena Cavallo, SF50, 13^ di categoria in 52:31; Rosanna D’Aambra, SF50, 14^ di categoria in 53:15; Michele Pellegrino, SM65, 16° di categoria in 54:57; Angela Di Sibio, SF65, 2^ di categoria in 56:04.

Pino Grisorio