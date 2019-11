Realtà storica Sede Aiap Canosa di Puglia

Nella conclusione dell’anno 2019, molto ricca di grande soddisfazioni e nel continuare nel nostro piccolo nella promozione e diffusione del Presepio, come Arte, Cultura e Fede.

Nell’occasione dell’50 Edizione del Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Amici del Presepio tenuto a Lanciano dal 19 al 22 Settembre 2019, durante l’Incontro con tutti soci iscritti alla medesima Associazione, è stata premiata dal Presidente Nazionale Alberto Finizio quale REALTA’ STORICA, presente sul territorio nazionale e cittadino da 20 anni nella Città di Canosa di Puglia.

Nell’essere orgogliosi di avere ricevuto questo importante riconoscimento dato alla SEDE AIAP CANOSA DI PUGLIA, che tutti gli anni nel periodo natalizio è specialmente durante la Mostra del Presepio Artigianale CanosaPresepi, che ogni anno realizza ed organizza con grandi sacrifici, che anche quest’anno vi aspettiamo dalla Domenica 15 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 presso il Palazzo De Muro Fiocco – Circolo Al Corso in Piazza della Repubblica, 2, nella bellissima atmosfera natalizia, invitiamo a parteciparvi come : Scuole di ogni ordine e grado; Istituti, Comunità e Aggregazioni; Associazioni culturali e di volontariato

Istituti, Comunità e Aggregazioni e tutti gli appassionati singoli o in gruppo.

Le opere devono pervenire presso la Sede della Mostra entro il 12 Dicembre 2019, accompagnata dalla Scheda di Partecipazione, oltre nel ricordare comunque di inviare via e mail o per posta la Scheda di Partecipazione entro il 30 Novembre 2019, le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento spazi disponibili.

L’Opuscolo di partecipazione e regolamento puoi trovarlo presso la nostra Sede A.I.A.P. di Canosa di Puglia, in Via Maroncelli, 6 (Angolo Via Santa Lucia) dalle ore 17 alle ore 20, per tutti i partecipanti sarà consegnata l’attestato di partecipazione e un simpatico omaggio tutti i partecipanti sarà consegnata l’attestato di partecipazione.

Per informazioni puoi chiamare :Cell. 377.150 40 10- E-Mail info@canosapresepi.it – Facebook e Twitter : A.I.A.P. Sede di Canosa di Puglia, puoi scaricare il Regolamento di Partecipazione ed Iscrizione alla Mostra del Presepio Artigianale anche qui>>> http://www.canosapresepi.it/rassegna-espositiva/

Nel ricoprire il valore di stare insieme e andando alla ricerca di antiche tradizioni che la frenesia di questo mondo ci sta togliendo nelle tradizioni del Natale, nel ringraziare tutte le persone che in passato e in questo momento stanno collaborando per il mantenimento di questa REALTA’ STORICA.

Presidente SEDE AIAP CANOSA DI PUGLIA Orazio Lovino