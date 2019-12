Al Via la 21 Edizione della Mostra del Presepio Artigianale “CanosaPresepi”

Il Presepe, simbolo religioso del natale, è al centro delle nostre attenzioni ogni anno, un oggetto che ci permette di riscoprire i valori della tradizione e ci trasmette infinite emozioni. Ognuno di noi ha un presepe in casa, ognuno di noi ha il piacere di crearne uno con la propria famiglia, ci tieni uniti e ci regala momenti che non dimenticheremo mai, anche nel Natale vogliamo scoprire le tradizioni del Presepe, anche leggendo la nuova Lettera apostolica “Admirabile signum” di Papa Francesco dedicata al Presepio sull’importanza del presepe e sul suo significato.

Per tutti noi il presepio è speciale, è unico per chi lo crea, è indispensabile, è ARTE. Si proprio così, è arte che comunica, che esprime un messaggio, ed è quello che la mostra Canosapresepi vuole trasmettere. Nella 21 Edizione della Mostra del Presepio Artigianale “ CanosaPresepi “, che da anni si rinnova e da spazio ai sempre più numerosi maestri del presepio artigianale che anche quest’anno espongono per proporre nuove realizzazioni presepiali.

Nell’affluenza di visitatori, all’interno del Palazzo De Muro Fiocco, ha dato risalto a questo evento, che come obiettivo ha il piacere di dar lustro alle tradizioni del nostro territorio, per una giusta valorizzazione delle tradizioni natalizie a Canosa di Puglia.

La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 6 Gennaio 2020, con seguenti orari che andranno da Domenica 15 Dicembre 2019 con APERTURA MOSTRA ore 18.30 con le Zampogne di Vito e Loreta – 21.00, Lunedì 16 Dicembre 2019 al 18 Dicembre 2019 FERIALI ore 18.00 – 20.00

Giovedì 19 Dicembre 2019 al 6 Gennaio 2020 FERIALI ore 10.30 – 12.00 / ore 18.00 – 20.00 e FESTIVI ore 10.00 – 12.00 / ore 17.30 – 21.00, e sarà lieta di accogliere gli amanti del presepe e tanti visitatori che verranno nelle Feste Natalizie del Natale a visitare la nostra città di Canosa di Puglia

Sarà possibile anche soggiornare nel Natale a Canosa di Puglia tra Meteo, Visite Guidate, Alloggi, Ristorazione e Area Camper http://www.canosapresepi.it/informazioni/soggiorno/, puoi anche prenotare il pranzo nei ristoranti convenzionati, per informazioni puoi chiamare al (Cell. 389.2622027) oppure inviaci una e-mail: info@canosapresepi.it

Vi aspettiamo per visitare il mondo dell’arte presepiale, un evento culturale organizzato dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Canosa di Puglia, poi seguirci su: www.canosapresepi.it

Il Presidente Sede A.I.A.P. di Canosa di Puglia

Orazio LOVINO