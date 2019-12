Via dei sensi: art,food,beer & wine

Ultimo appuntamento prima delle festività natalizie con la “Via dei Sensi” il 15 dicembre alle ore 10.30 a Canosa di Puglia. L’evento ideato dalla Fondazione archeologica canosina e dalla Tango Renato-servizi per l’archeologia e il turismo, con il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia giunge alla sua terza edizione.

Dopo il successo del secondo appuntamento, continua il percorso, dedicato alla scoperta dei sapori autentici di Puglia e del patrimonio archeologico e culturale della città di Canosa, con la collaborazione di varie eccellenze produttive del territorio, le quali delizieranno i partecipanti con degustazioni varie.

Il tour partirà con la tappa archeologica , comprensiva del Museo archeologico Nazionale e della Domus romana di Colle Montescupolo. Le guide dell’Ass. Amici dell’archeologia condurranno i partecipanti indietro nel tempo riscoprendo i fasti dell’antica Canusium.

Successivamente, la tappa esperienziale e del gusto , in cui si si visiterà l’azienda agricola Sabino Leone con degustazione rinforzata a cura di Panificio Traiano – Clemente The Show. Si potrà assaporare un olio dalle grandi qualità, di colore verde oro, dal fruttato floreale, intenso e persuasivo al gusto, prodotto dalle antiche piante. Inoltre, il Panificio Traiano delizierà tutti con la magia delle creazioni del maestro panettiere Clemente, capace di legare le antiche tecniche e ricette del passato a prodotti dall’innovazione moderna. Nella splendida location, immersa nella natura, i ragazzi di Miac faranno assaporare la loro birra artigianale, caratterizzata dal sapore fresco e invitanti, ricco ed equilibrato, che regala ad ogni sorso un’esperienza unica ed avvolgente.

Nel pomeriggio, l’ultima tappa, quella sensoriale presso cantina Morasinsi dove giovani appassionati di viticoltura e amanti della natura producono vini da uve di qualità, lavorando a una produzione vitivinicola allo stesso tempo tradizionale e innovativa.Qui si sorseggerà un calice di vino all’interno della cantina situata a cavallo di due paesaggi: l’Alta Murgia e la Valle dell’Ofanto.La struttura si inserisce con rispetto all’interno del paesaggio circostante, con linee, materiali e colori naturali. Fanno da cornice un ricco giardino mediterraneo e il nostro vigneto.

I posti sono limitati.Per la partecipazione è necessaria la prenotazione entro il 12 dicembre mediante chiamata al seguente numero telefonico 3338856300.