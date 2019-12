Inaugurato il nuovo circuito di MTB e Ciclocross “Mario Gensano” dell’Asd Canusium Bike di Vito Pagano

Un nuovo impianto sportivo da domenica è stato messo a disposizione della comunità canosina. Infatti in Via Grazia Deledda (Zona 167) è stata inaugurato un nuovo circuito di MTB e ciclocross, pensato e disegnato dalla Canusium Bike del presidente Vito Pagano. Importante la collaborazione del Comune di Canosa di Puglia, a cominciare dal sindaco in persona Roberto Morra e dell’assessore allo sport Francesco Sanluca che mettendo a disposizione il terreno all’associazione hanno dato la possibilità a simpatizzanti e semplici cittadini di poter usufruire del circuito in tutta libertà e senza problemi. Il percorso è stato intitolato al mai dimenticato Mario Gensano, grande appassionato del mondo della bicicletta e grande amico di Vito Pagano. Presenti le autorità canosine, la vedova Gensano ed il figlio Simone, domenica mattina è stato tagliato il nastro davanti ad ospiti illustri come Gaetano Nesta (ex assessore allo sport del comune di Corato e già consigliere e vice presidente della Federciclismo Puglia) e Tommaso Depalma (sindaco del comune di Giovinazzo) sede della tappa Giovinazzo – Vieste del Giro d’Italia 2020. Si vogliono ringraziare le seguenti ditte: Di Nunno Srl, Ottica Schirone, Zammitek Bari, Tridelco, SudKultur, Morasinsi, Autotrasporti De Corato e figli, Autoricambi La Boutique dell’auto di Tesoro Domenico, Aldo Mangino idrotermoelettrica, Avv. Adolfo Amato (consulenza stradale), Termoidraulica di Piscitelli, BSB appalti e servizi MInervino Murge, Elettrodomestici Enzo Di Nunno, Lo Smeraldo ricevimenti. Intanto da corollario e per completare nel modo migliore la giornata dell’ASD Canusium Bike sono arrivate le belle notizie dei propri tesserati che sulle strade pugliesi hanno firmato una domenica fantastica. Infatti nella gara MTB svoltasi a Cerignola Francesco Chiariello è giunto al traguardo 2° assoluto e 1° di categoria. Michele Del Latte 7° assoluto e 2° di categoria, Giovanni Grieco 2° di categoria. Questi sono gli orari settimanali dal 21/12/2019 al 06/01/2020 di apertura e chiusura del nuovo impianto di ciclocross Mario Gensano: Martedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00; Mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; Giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00; Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00; Domenica dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Pino Grisorio