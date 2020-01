Pronta la Orthrus Canosa Pallavolo. A febbraio Seconda Divisione Maschile

Anche la Orthrus Canosa pallavolo è pronta per iniziare la sua stagione agonistica con roster rodati per i propri campionati. La pallavolo è uno sport bellissimo e sappiamo quanto la presidente Liliana Vitrani della neo associazione tenga a questo importante settore. Una minipolisportiva che ha cominciato a fare propri passi questa estate con il settore calcio a 5 femminile e fra poco anche con il volley. Quindi a febbraio avremo un nuovo campionato da seguire, la Seconda Divisione maschile e sono certo che gli allenatori Riccardo Del Vento e Rossana Butteri insieme al direttore tecnico Rossana Butteri siano convinti di poter regalare soddisfazioni ai propri tifosi. Saranno tutti giovani protagonisti a cui saranno aggiunti altri nomi tra cui anche grandi ritorni nel mondo della pallavolo canosina. Per il momento questo sarà il roster ufficiale: Antonio Lovino (laterale), Alessio Todisco (libero), Daniel Dattoli (laterale), Giuseppe D’Alessandro (Centrale), Luigi Del Vento (palleggiatore), Francesco Tancorra (Opposto), Andrea Saviotti ( Opposto), Angelo Acquaviva ( Opposto) e Gabriel Di Nunno (laterale). L’organigramma del settore pallavolo della Orthrus è completato dal dirigente Miriana Pastore e dal vice presidente Ivano Mangino.

Pino Grisorio