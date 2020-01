“Passione Pizza 2020 – Terzo campionato internazionale”

Il 30 gennaio 2020 si è concluso , con grande successo e soddisfazione degli organizzatori, iscritti ed ospiti la terza edizione del trofeo internazionale ” Passione pizza”, tenutasi in Andria presso l’Hotel Ottagono.

L’organizzazione di Antonio Scapicchio, per il terzo anno, ha premiato diverse categorie partendo dalla professionalita’ alla pizza classica, dalla pizza napoletana alla pizza d’autore, dalla pizza alternativa alla pizza bomba d’amore, dalla coppa Italia in duo alla coppa d’Europa in duo, dalla pizza in teglia alla pizza dessert e tante altre.





L’evento è stato patrocinato dalla Regione Puglia e dal Comune di Andria e ha visto un enorme partecipazione di iscritti, guidici Eccellenti, partner e sponsor che con passione ed entusiasmo hanno vissuto questa maratona di 2 giorni col calore di una grande famiglia.

Estro, prodotti tipici del territorio, fantasia e competenza sono stati gli ingredienti della bellissima manifestazione legata ai gusti e ai sapori della Regina della tavola “La Pizza”.

Kermesse coadiuvata da tanti sponsor tra cui Selezione Casillo con le sue farine di germe di grano, Asseliti, La mozza, Ristorante la Terrazza di Canosa di Nicola Luisi, Forni Cirigliano, Peroni, Acqua Igea, Caffo, Cibapp, Di tacchio, Bizzoca, Di Toma abbigliamento, Lambweston, Masseria Faraona, Antico forno a legna, Duetto, Casa Pinto pizzeria, Ies infrastrutture, Pubblicom, Il cucu’, Pizza d’autore di V. Florio, Net system, M.P.I, Non solo carta , Metaurobus, Granfood, Rosso gargano, Sott’olio nel cassetto, Naturpack, L. Codroipo, M3ingrosso, Romano, Sapori di Napoli, Acqua Orsini e Carbone, Lovino distribuzione e vari ristoranti e pizzerie non solo pugliesi; grazie ai partner dedicati alla comunicazione come Revonews, Radio gamma, Telenorba, Gazzetta del mezzogiorno, Premio Dea Ebe, I love Canosa e tante altre tv locali, social, blog e testate web.

In giuria 2 premi Dea Ebe, la chef Annalisa D’Incecco (progr.tv Rai 2) e il cake designer Claudio Lisanti (progr. Tv Bake off), insieme agli amici Monica Nicastro e Cipriano Corvino di Basilico fresco, Nicola Cannone, Silvana F. Colucci, Domenico Cirigliano e tante altre eccellenze Italiane. Un in bocca al lupo e’ doveroso farlo nei confronti dell’amico Domenico Cascella , barlettano, che rappresentera’ la Puglia a Sanremo con il suo “ Mattone style”.

Tanti sono stati i premiati ed il podio è andato anche ai 2 canosini Luigi Caccavo e Francesco Luisi , inoltre, coppe e medaglie per il campione Gigi Vurchio di Andria (inventore nella pizzeria Virgo della pizza Premio Dea Ebe), il campione di free style Jhonny Rinaldi e tante consegne di trofei ed attestati per le varie categorie suddette e campioni della pizza.

Presentati durante le serate nuovi progetti, ringraziato i ragazzi delle scuole alberghiere partecipanti e donati contributi alle onlus legate dal cuore all’organizzazione. Un evento d’eccellenza sotto tutti i punti di vista presentato dallo showman Axel Giannino, napoletano e dal presidente della Dea Ebe Saverio Luisi, canosino. Premiati pizzaioli di tutte le eta’ cuore e anima del Passione pizza 2020.

Un grazie di cuore a tutti i presenti nessuno escluso, al Comune di Carapelle presente con il vicesindaco e assessore alla cultura, alla consigliera regionale Avv. G. Dibari, all’amico C. Pucci (resp. Casillo) e soprattutto allo staff del presidente A. Scapicchio rappresentato in segreteria da Lucia e Teresina, dalle hostess, dal dj Mauro e dai tanti maestri pizzaioli che hanno contribuito e collaborato in vario modo ed insieme ai tanti giudici giunti da tutta Italia hanno reso l’evento unico. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno.

Uff. stampa, premiodeaebe.it